Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας μετανάστευσης στις ΗΠΑ πυροβόλησε θανάσιμα μια 37χρονη γυναίκα στη Μινεάπολη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι τοπικές αρχές αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι επρόκειτο για αυτοάμυνα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η γυναίκα, Ρενέ Νικόλ Γκουντ, ήταν μια «βίαιη ταραξίας» που προσπάθησε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό της πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, απέρριψε αυτήν την εκδοχή, δηλώνοντας ότι «ένας πράκτορας έκανε κατάχρηση εξουσίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος» και κάλεσε τους πράκτορες της ICE να εγκαταλείψουν την πόλη.

Σύμφωνα με τις αρχές, εκατοντάδες πράκτορες της ICE έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή στο πλαίσιο της πανεθνικής εκστρατείας κατά της παράνομης μετανάστευσης που έχει δρομολογήσει ο Λευκός Οίκος.

Το περιστατικό και τα βίντεο από το σημείο

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή του πυροβολισμού, ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 10:25 το πρωί της Τετάρτης. Στις εικόνες φαίνεται ένα μπορντό SUV να έχει σταματήσει σε κατοικημένο δρόμο της Μινεάπολης, ενώ διαδηλωτές στέκονται στα πεζοδρόμια.

Αστυνομικά οχήματα βρίσκονται κοντά, ενώ πράκτορες της ICE πλησιάζουν το SUV και ζητούν από τη γυναίκα να βγει. Ένας πράκτορας τραβά τη λαβή της πόρτας του οδηγού, ενώ άλλος βρίσκεται μπροστά στο όχημα.

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración en Mineápolis, Minnesota. El Gobierno de Trump dijo que era “una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma” durante un operativo contra indocumentados.pic.twitter.com/tGJYB7YN0c — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2026

Δεν είναι σαφές από τα βίντεο πόσο κοντά στεκόταν ο πράκτορας ή αν χτυπήθηκε από το όχημα. Ωστόσο, την ώρα που το SUV επιχειρεί να απομακρυνθεί, ο πράκτορας ανοίγει πυρ. Ακούγονται τρεις πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο συγκρούεται με σταθμευμένο όχημα.

Αντιδράσεις από Ουάσιγκτον και τοπικές αρχές

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι πράκτορας της ICE «δέχθηκε βίαιη επίθεση» και νοσηλεύεται, κατηγορώντας την «Ριζοσπαστική Αριστερά» ότι στοχοποιεί αστυνομικούς και πράκτορες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ανέφερε ότι η οδηγός είχε σταματήσει στη μέση του δρόμου και άρχισε να απομακρύνεται όταν την πλησίασε ο πράκτορας. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοεμ, δήλωσε πως η γυναίκα «παρενοχλούσε και παρεμπόδιζε» τους πράκτορες και προσπάθησε να «χρησιμοποιήσει το όχημά της ως όπλο».

Η Νοεμ πρόσθεσε ότι ο πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά» και τραυματίστηκε, πριν λάβει ιατρική φροντίδα και πάρει εξιτήριο. Σύμφωνα με την ίδια, η FBI θα διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι επιχειρήσεις της ICE στην πόλη θα συνεχιστούν.

Αντίθετα, το δημοτικό συμβούλιο της Μινεάπολης ανέφερε ότι η Γκουντ «βοηθούσε τους γείτονές της» όταν δέχθηκε τα πυρά. Ο ίδιος πράκτορας είχε τραυματιστεί σε άλλο περιστατικό τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Μαρτυρίες και πολιτικές αντιδράσεις

Η Έμιλι Χέλερ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε στο CNN ότι είδε τους πράκτορες να αντιπαρατίθενται με διαδηλωτές και άκουσε πυροβολισμούς. Όπως περιέγραψε, «ένας πράκτορας στάθηκε μπροστά στο αυτοκίνητο, φώναξε “Σταμάτα!” και στη συνέχεια την πυροβόλησε μέσα από το παρμπρίζ».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, κάλεσε τους πολίτες να μην πιστεύουν την «προπαγάνδα» του ομοσπονδιακού υπουργείου, υποσχόμενος πλήρη και δίκαιη έρευνα. Δηλώσεις εξέδωσαν επίσης κορυφαίοι Δημοκρατικοί, όπως η Καμάλα Χάρις και ο Χακίμ Τζέφρις, με την πρώτη να χαρακτηρίζει την εκδοχή της κυβέρνησης Τραμπ ως «παραπλανητική».

Κύμα διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της Μινεάπολης, με κατοίκους να ζητούν την αποχώρηση της ICE. Το κύριο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε κοντά στο σημείο του περιστατικού, πολύ κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη, το Μαϊάμι, το Σιάτλ και η Νέα Υόρκη. Οι δημόσιες σχολικές αρχές της Μινεάπολης ανακοίνωσαν την αναστολή μαθημάτων για το υπόλοιπο της εβδομάδας, επικαλούμενες «λόγους ασφαλείας».

Επεισόδια στη Σακραμέντο

Στη Σακραμέντο, η αστυνομία ανέφερε φθορές και γκράφιτι σε κτίριο της ICE κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, σπασμένα τζάμια και ζημιές εντοπίστηκαν σε οχήματα και πύλες ασφαλείας.

Μεταξύ των συνθημάτων που γράφτηκαν στους τοίχους υπήρχε και αφίσα με το μήνυμα «REST IN PEACE Renee Nicole – Killed by ICE», όπως μετέδωσε το δίκτυο KOVR.