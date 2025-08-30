Η μητέρα του Ρόμπιν Γουέστμαν, του ενόπλου που αιματοκύλισε το Καθολικό Σχολείο Annunciation στη Μινεάπολη της Μινεσότα, είχε συμμετάσχει πριν λίγα χρόνια σε ταινία που αφηγούνταν τη συγκλονιστική επανένωσή της με την κόρη που είχε δώσει για υιοθεσία, αποκαλύπτει η Daily Mail.

Η 67χρονη σήμερα Μέρι Γκρέις Γουέστμαν αφού έδωσε το παιδί της για υιοθεσία, στράφηκε στον καθολικισμό και έγινε ένθερμη ακτιβίστρια κατά των αμβλώσεων, φτάνοντας μάλιστα να διαδηλώνει κρατώντας σταυρό έξω από κλινική της Planned Parenthood. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές που ερευνούν το μακελειό του γιου της.

Η Γουέστμαν πέταξε εσπευσμένα στη Μινεσότα το απόγευμα της Τετάρτης, λίγες μόλις ώρες μετά την πολύνεκρη επίθεση που άφησε πίσω της δύο νεκρά παιδιά και 18 τραυματίες.

Η ταινία «Mary Meet Grace», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Φάριλ Αμαδέους το 2021, ήταν μια μυθοπλαστική εκδοχή της πραγματικής τους επανένωσης. Η Αμαδέους, που γεννήθηκε ως Ρέιτσελ Μιλέτ, και μεγάλωσε στο Μπρούκλιν με θετή οικογένεια, ήρθε σε επαφή με τη βιολογική της μητέρα το 2005 και λίγο αργότερα γνώρισε και τα πέντε ετεροθαλή αδέλφια της, ανάμεσά τους και τον Ρόμπιν Γουέστμαν.

Η κινηματογραφίστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της υιοθεσίας και την «έντονη λαχτάρα ενός υιοθετημένου παιδιού να μάθει ποιος είναι και από πού προέρχεται». Όπως είχε δηλώσει, η σχέση με τη βιολογική της μητέρα την ενέπνευσε δημιουργικά, ενώ συχνά μοιράζεται φωτογραφίες της Γουέστμαν και των αδελφών της στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πράκτορες του FBI ερεύνησαν την κατοικία της Μέρι Γκρέις στη Νάπολη της Φλόριντα, αφού εκείνη φέρεται να αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για τον δράστη. Ωστόσο, είχε ήδη φύγει εσπευσμένα για τη Μινεσότα, καλώντας μάλιστα φίλους να ελέγξουν αν είχε ξεχάσει ανοιχτή την μπαλκονόπορτα.

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν, που είχε αποφοιτήσει από το Annunciation Catholic School το 2017, ήταν γνωστός στην τοπική κοινότητα, καθώς η μητέρα του εργαζόταν για χρόνια στην εκκλησία του σχολείου πριν συνταξιοδοτηθεί.

Η οικογένεια της Αμαδέους ζει σήμερα στο Λος Άντζελες, όπου η ίδια δραστηριοποιείται στον κινηματογράφο μαζί με τον σύζυγό της, Νικ Αμαδέους, συγγραφέα και συνθέτη.

Ο αδελφός της Μέρι Γκρέις, Ρόμπερτ Χέλερινγκερ, πρώην βουλευτής του Κεντάκι, επιβεβαίωσε ότι είναι θείος του δράστη, τόνισε όμως ότι ελάχιστα γνώριζε τον ανιψιό του.

