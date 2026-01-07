Στην εκπομπή του Mega «Buongiorno» μίλησε ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε με τη μηχανή πριν από ένα χρόνο, λέγοντας πως η υγεία του είναι καλά, ενώ στο πόδι του μέσα υπάρχει μία λάμα.

Υπενθυμίζεται ότι, όχημα που είχε αναπτύξει ταχύτητα επί της λεωφόρου Συγγρού παρέσυρε τη μηχανή του Μιχάλη Μητρούση, με τον ηθοποιό να εκτοξεύεται από τη μηχανή.

«Ήμουν έξω από το MEGA, με έσωσε αυτό, γιατί έχει κάμερα που κατέγραψε το ατύχημα», είπε.

Όπως είπε ο ίδιος, δεν έχει επικοινωνία με τον οδηγό που προκάλεσε το ατύχημα.

«Τον συγχωρώ, γιατί είμαι ζωντανός», σημείωσε.

Αυτή την περίοδο ο Μιχάλης Μητρούσης συμμετέχει στην παράσταση Toc Toc στο θέατρο Βρετάνια.