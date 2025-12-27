Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και κιμπορντίστας του θρυλικού συγκροτήματος The Cure, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό συγκρότημα την Παρασκευή.

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του ύστερα από σύντομη ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση των The Cure. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Μπαμόντε υπήρξε «βασικό κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος».

Ο Μπαμόντε υπήρξε μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος από το 1990, παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 400 συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1960, εντάχθηκε αρχικά στο προσωπικό των περιοδειών των The Cure το 1984, συνεργαζόμενος με τον μικρότερο αδελφό του, Ντάριλ Μπαμόντε, ο οποίος ήταν τότε μάνατζερ του συγκροτήματος.

Ξεκίνησε ως βοηθός του συνιδρυτή και τραγουδιστή Ρόμπερτ Σμιθ, προτού γίνει μόνιμο μέλος του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του κιμπορντίστα Ρότζερ Ο’Ντόνελ το 1990.

Το πρώτο άλμπουμ των The Cure με τον Μπαμόντε στη σύνθεση ήταν το «Wish» το 1992, ενώ ακολούθησαν ακόμη τρεις δίσκοι με τη συμμετοχή του.

Πέρα από τη μουσική του πορεία, ο Πέρι Μπαμόντε εμφανίστηκε και σε κινηματογραφικές παραγωγές, όπως «Το Κοράκι» (1994), «Ο δικαστής Ντρεντ» (1995) και «Όσα φέρνει ο χρόνος» (2013).