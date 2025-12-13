Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, όταν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν έναν 20χρονο στα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Ο νεαρός είχε στις αποσκευές του ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, έτοιμα για χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ, οι αστυνομικοί τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση και γνώριζαν ότι το όπλο προοριζόταν για ποινικό της Αθήνας, γνωστό για εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο 20χρονος, όταν συνελήφθη ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς και δήλωσε:

«Δεν ξέρω ποιος θα το έπαιρνε. Μου το έδωσε ένας Αλβανός από την Πέλλα και μου είπε: “Πήγαινε στα ΚΤΕΛ Κηφισού και κάποιος θα έρθει να το πάρει”.»

Ωστόσο, οι Αρχές δεν φαίνεται να πείστηκαν από την εκδοχή του. Στο σημείο παραλαβής δεν εμφανίστηκε κανείς, ενισχύοντας τις υποψίες ότι ο νεαρός αποκρύπτει κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις και τον πραγματικό σκοπό του.

Στην Πέλλα σε περιοχή που τους υπέδειξε, πράγματι οι αρχές εντόπισαν βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει έναν άνδρα να παραδίδει το καλάσνικοφ στον 20χρονο. Ο ίδιος παραμένει άφαντος και έχει σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό του.

Ποιος είναι ο πραγματικός παραλήπτης του όπλου; Ποιες κινήσεις σχεδιάζονταν στην Αθήνα; Και πώς συνδέονται ο 20χρονος, ο Αλβανός από την Πέλλα και ο ποινικός της Αθήνας; Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.