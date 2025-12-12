Ένας 20χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου στην Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς εντοπίστηκε να κατέχει και να μεταφέρει πολεμικό τυφέκιο τύπου «καλάσνικοφ».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός εντοπίστηκε σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της πρωτεύουσας, λίγο μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών του.

Κατά την έρευνα, μέσα στη βαλίτσα του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό όπλο, καθώς και μία γεμιστήρα με δώδεκα φυσίγγια. Τα ευρήματα στάλθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.