Νέα φωτογραφία ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, διαψεύδει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος υποστήριζε ότι δεν είναι αυτός που διακρίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο μαζί με 48χρονο συγγενή του να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά την διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Το οπτικό υλικό που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το cretalive.gr, αποτυπώνει πολύ καθαρά τα δύο προφυλακισμένα πλέον μέλη της οικογένειας Καργάκη, τον 43χρονο και τον 48χρονο, την στιγμή που ο πρώτος σκαρφαλώνει στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας, στην οποία τοποθετήθηκε ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, με το καλάσνικοφ να διακρίνεται ξεκάθαρα στα χέρια του.

Είναι ένα στιγμιότυπο που έχει καταγράψει τους δύο άνδρες με εξαιρετική ευκρίνεια από κοντά και από πίσω τους, δηλαδή από διαφορετική οπτική γωνία από το αρχικό βίντεο που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. και βάσει του οποίου φέρεται να συνελήφθησαν.

Ποιος έδωσε την εντολή και ποιος κατασκεύασε την βόμβα

Μετά την σύλληψη βάσει εντάλματος του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι έρευνες των Αρχών για την βομβιστική επίθεση εστιάζεται στον εντοπισμό του ανθρώπου που έδωσε την εντολή για την έκρηξη και σε αυτόν που κατασκεύασε την βόμβα.

Όσον αφορά την τοποθέτηση της βόμβας, ο 23χρονος ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα (17/11), αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου ήταν προσκεκλημένος σε γάμο στο Ηράκλειο, με κουμπάρο μάλιστα τον 27χρονο Φραγκιαδάκη, ιδιοκτήτη του σπιτιού που ανατινάχθηκε. Μάλιστα η εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, σε δηλώσεις της επικαλέστηκε τις απολογίες μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που τοποθετούν ουσιαστικά τον 23χρονο στο κέντρο του γάμου, ενώ είχε ήδη σημειωθεί η έκρηξη.

Είναι κομβικό το σημείο της απολογίας του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία μπήκε η βόμβα, ο οποίος αναφέρει, ότι «είδα τον 23χρονο λίγο πριν φύγουμε εμείς από το κέντρο», αφ’ ότου δηλαδή ενημερώθηκαν για την βόμβα. Δεν προσδιορίζεται ωστόσο το «λίγο πριν» πόσο είναι, το οποίο είναι κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν αποδειχθεί, ότι ο 23χρονος ήταν στο κέντρο διασκέδασης, όταν έσκασε η βόμβα, τότε προκύπτει το ερώτημα, ποιος ήταν εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο του και καταγράφεται να κινείται προς το σπίτι του 27χρονου λίγα λεπτά πριν σημειωθεί η έκρηξη.