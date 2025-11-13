Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου απολογείται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, που συνελήφθη για την έκρηξη της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό στα Βορίζια.

Ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα (13/11) το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται πως ο 23χρονος συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχαν πάει οικογενειακώς στον τάφο του 39χρονου, που σκοτώθηκε στο μακελειό. Η συνήγορος του 23χρονου επισημαίνει, ότι ο εντολέας της δεν έχει ιδέα από εκρηκτικές ύλες και υποστηρίζει ότι εκείνο το βράδυ μάλιστα βρισκόταν σε ένα γαμήλιο γλέντι. Κάτι που -όπως λέει- έχουν επιβεβαιώσει στις καταθέσεις τους και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο, που τον δείχνει με το αγροτικό του αυτοκίνητο έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα, ελάχιστα λεπτά πριν την έκρηξη. Μάλιστα, από το οπτικό υλικό φαίνονται καθαρά οι κινήσεις του 23χρονου, να βγαίνει έξω από το αμάξι και να βγάζει κάτι από το πορτμπαγκάζ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι κάμερες που έχουν καταγράψει τον 23χρονο έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα, είναι δύο.

Το ζητούμενο για την ΕΛ.ΑΣ. ήταν, ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος έδωσε την εντολή και πού είναι τα όπλα. Μετά από τη χθεσινή σύλληψη, φαίνεται πως έχει διαλευκανθεί το πρώτο σκέλος, το ποιος τοποθέτησε τη βόμβα. Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία, είναι εάν ο πατέρας του 23χρονου που βρίσκεται στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο κρατούμενο, ο οποίος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης έφτιαξαν τη βόμβα.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, όταν ένας εκκωφαντικός θόρυβος ξεσήκωσε τα Βορίζια. Ο θόρυβος έγινε από την έκρηξη, που σημειώθηκε στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο 23χρονος είναι ο μικρότερος γιος του γνωστού ως «Κούνελου», που κρατείται στη φυλακή για υπόθεση ζωοκλοπών. Για την ίδια υπόθεση ζωοκλοπών μάλιστα έχει προφυλακιστεί από τον Σεπτέμβρη και ο 24χρονος αδελφός του, όπως και ο ξάδελφος του.

Το σπίτι της οικογένειας του ανθρώπου που συνελήφθη, είναι πολύ κοντά στο σπίτι που έγινε η έκρηξη. Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Αστυνομία, είναι οι καταθέσεις και ένα βίντεο που φαίνεται ο 23χρονος να περπατάει. Από τη στιγμή μάλιστα που τα σπίτια είναι σε τόσο κοντινή απόσταση, δεν αποκλείεται η πλευρά του 23χρονου να υποστηρίξει, πως ήθελε να μεταφέρει κάποια πράγματα στην αποθήκη, που έχουν ζωοτροφές. Το οίκημα αυτό ανήκει εδώ και χρόνια στην οικογένεια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για να αποθηκεύουν τις ζωοτροφές, και λίγα μέτρα μακριά είναι η είσοδος του σπιτιού στο οποίο εξερράγη η βόμβα.

Δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές ο 23χρονος

Όλοι μιλούν για έναν χαμηλών τόνων νεαρό, που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Παλαιότερα δούλευε στα καράβια, στο δρομολόγιο Πειραιά–Κρήτη και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, σε αντίθεση με τον αδελφό του, που εκτός από τις ζωοκλοπές φέρεται να είχε χειροδικήσει πάνω σε συγχωριανό του. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τον νεαρό άνδρα να αποτελεί τον όγδοο εμπλεκόμενο στην πολύκροτη υπόθεση.