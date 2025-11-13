Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε το πρωί της Πέμπτης ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο υπό ανέγερση σπίτι στα Βορίζια, το προηγούμενο βράδυ πριν το μακελειό.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/11) ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για τη Δευτέρα (17/11).

Ο 23χρονος κατηγορείται για την τοποθέτηση και πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου προφυλακισμένου αδερφού Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, τη νύχτα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι από τους οκτώ προσωρινά κρατούμενους, πέντε ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις στην οικογένεια Καργάκη. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου – επίσης προσωρινά κρατούμενου.

Πώς φτάσαμε η σύλληψη του 23ψρονου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό, καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη. Ο 23χρονος εντοπίστηκε σήμερα (12/11) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος έχει καταγραφεί σε βίντεο να φθάνει με αυτοκίνητο το οποίο σταθμεύει έξω από το σπίτι που φέρεται να αποτελούσε το σημείο τριβής μεταξύ των δύο οικογενειών. Στη συνέχεια, φαίνεται να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ, να βγάζει τη βόμβα και να την τοποθετεί στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πυροδοτώντας το αιματοκύλισμα της επόμενης ημέρας. Ο 23χρονος είναι γιος ενός εκ των φυλακισμένων που βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Εξαφανισμένα όπλα και νέα στοιχεία

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες, εκ των οποίων οι δύο ήταν θανατηφόρες, από δύο διαφορετικά πυροβόλα όπλα. Η 56χρονη, στο σπίτι της οποίας σημειώθηκε η έκρηξη, έπεσε την επόμενη ημέρα θύμα πυροβολισμού.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξάδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», δηλώνει η αδελφή του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Τα όπλα παραμένουν εξαφανισμένα και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν κρυφτεί σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη ή κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης.

Οι δύο εμπλεκόμενοι από την άλλη οικογένεια, ηλικίας 43 και 48 ετών, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι πριν από λίγες ώρες, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο βίντεο δείχνει τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό.