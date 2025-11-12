Ένας 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη με ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, καθώς φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα που εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου, γεγονός που στάθηκε η αφορμή για το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό, καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη. Ο 23χρονος εντοπίστηκε σήμερα (12/11) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος έχει καταγραφεί σε βίντεο να φθάνει με αυτοκίνητο το οποίο σταθμεύει έξω από το σπίτι που φέρεται να αποτελούσε το σημείο τριβής μεταξύ των δύο οικογενειών. Στη συνέχεια, φαίνεται να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ, να βγάζει τη βόμβα και να την τοποθετεί στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πυροδοτώντας το αιματοκύλισμα της επόμενης ημέρας. Ο 23χρονος είναι γιος ενός εκ των φυλακισμένων που βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Νέα ντοκουμέντα από το πρόσφατο μακελειό και την συμπλοκή του 2024

Στο μεταξύ, το MEGA έφερε στο φως της δημοσιότητας νέα οπτικά ντοκουμέντα, τόσο από το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου, όσο και από παλαιότερη συμπλοκή μελών των δύο οικογενειών σε γλέντι το 2024.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την 1η Νοεμβρίου δείχνουν συγγενείς των τραυματιών από τους πυροβολισμούς να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία, τα οποία αποτυπώνουν τις εικόνες που αντίκρισαν οι γιατροί. Η αδελφή της 56χρονης που έχασε τη ζωή της, Γεωργία Φραγκιαδάκη, έχει τραυματιστεί στο χέρι, ενώ ο 30χρονος γιος της δέχτηκε σφαίρα στο αριστερό του πόδι και ένας 25χρονος ανιψιός της στο γόνατο. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα έχουν προφυλακιστεί για το μακελειό. Για πρώτη φορά το MEGA έφερε στο φως και φωτογραφίες με τους δεκάδες κάλυκες, αλλά και το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, το οποίο είναι γαζωμένο από σφαίρες.

Δεν ήταν όμως μόνο μέλη των δύο αντίπαλων οικογενειών τα θύματα του μακελειού. Δύο από τις σφαίρες τρύπησαν το τζάμι του καφενείου του χωριού, τραυματίζοντας στο πόδι μία 25χρονη υπάλληλο. Η άτυχη γυναίκα μάλιστα, μόλις είχε προλάβει να απομακρύνει τον 4χρονο γιο της, ο οποίος μέχρι και λίγα λεπτά νωρίτερα βρισκόταν μαζί της. Αμέσως μετά τη νοσηλεία της, η 25χρονη μάζεψε τα πράγματά της και με την οικογένειά της εγκατέλειψαν τα Βορίζια.

Αποκλειστικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, είναι αποκαλυπτικό της διαμάχης που μαίνεται εδώ και χρόνια ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Στις 4 Αυγούστου του 2024 μέλη των δύο οικογενειών είχαν καθίσει στο ίδιο τραπέζι σε ένα γλέντι. Για άγνωστο λόγο συνεπλάκησαν μεταξύ τους και άρχισαν τα μαχαιρώματα. Λίγες ώρες μετά το αγροτικό αυτοκίνητο του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη γαζώθηκε από σφαίρες από μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ωστόσο, μέλη της άλλης οικογένειας διαψεύδουν το περιστατικό, λέγοντας πως εάν συνέβησαν έτσι τα πράγματα, για ποιο λόγο δεν υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία.