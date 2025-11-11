Συγκλονιστική είναι η περιγραφή των εφιαλτικών στιγμών που έζησε κατά την διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου, της γυναίκας που επέβαινε στο γκρι τζιπ που διακρίνεται στα βίντεο του μακελειού και η οποία όπως λέει, πήγαν με τον σύντροφό της για έναν καφέ και βρέθηκαν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.

Ήταν 11:14 το πρωί του Σαββάτου, όταν κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του χωριού κατέγραψε τον Φανουρή Καργάκη να φεύγει από το σπίτι του με το αγροτικό του αυτοκίνητο, κατευθυνόμενος προς το σημείο της συμπλοκής. Δύο λεπτά αργότερα, στις 11:16, η ίδια κάμερα κατέγραψε το γκρι τζιπ να προσπαθεί να διαφύγει από το χωριό με σκασμένο λάστιχο, έχοντας ήδη δεχτεί πυρά. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν ένα ζευγάρι από την Αθήνα, που είχε ταξιδέψει στην Κρήτη, για να παρευρεθεί σε γάμο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός πραγματικού πολέμου.

«Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε»

«Πήγαμε για καφέ στα Βορίζια και βρεθήκαμε μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κρατούσαν σιδερικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο, μάλλον του Φανούρη, σταμάτησε δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν στα 10 μέτρα από εμάς. Είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος. Ήταν η Ευαγγελία. Έπεσε μπροστά μας. Μετά είδα ανθρώπους να μαζεύονται πάνω της και να κλαίνε», περιέγραψε η μάρτυρας.

Το ζευγάρι προσπαθώντας να ξεφύγει, πάτησε γκάζι, με το αυτοκίνητο να έχει σκασμένο λάστιχο και το αμάξι να τρέμει από τη δύναμη των πυρών. «Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε. Μας έσωσαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Γλιτώσαμε από θαύμα», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος γύρος πυροβολισμών και ο πανικός

Το ζευγάρι κατάφερε να απομακρυνθεί περίπου 300 μέτρα προς τον Ζαρό, όμως ο τρόμος δεν είχε τελειώσει. «Όταν νομίσαμε πως τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, ξαφνικά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί», συνέχισε η μάρτυρας. «Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν, πως δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω των πυρών. Ήρθαν μετά από τρεις ώρες».

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια του ζευγαριού να ξεφύγει, ενώ πίσω τους ακούγονται συνεχείς ριπές όπλων. Σχεδόν 10 ημέρες μετά το μακελειό, το ζευγάρι εξακολουθεί να παλεύει με τους εφιάλτες. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Οι ήχοι των πυροβολισμών μάς ξυπνούν κάθε βράδυ», λένε.

Το ζευγάρι έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, ελπίζοντας πως η μαρτυρία τους θα βοηθήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτόν τον φαύλο κύκλο βίας που έχει σημαδέψει τα Βορίζια.