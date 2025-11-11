Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα για το μακελειό στα Βορίζια, με τις αρχές να επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και στο ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα που πυροδότησε το αιματηρό ραντεβού ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Όπως μετέδωσε το MEGA, η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιοι κατασκεύασαν, τοποθέτησαν και ποιοι έδωσαν την εντολή για τη βόμβα. Μάλιστα μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασχέσει οι στυνομικοί από τα κελιά μελών της οικογένειας του 39χρονου από τις φυλακές Αλικαρνασσού.

Ακόμα αναμένονται τα αποτελέσματα από τη βαλλιστική εξέταση από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού που θα δείξουν με ακρίβεια πόσα όπλα και τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νώντα τη Δευτέρα οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα χωράφια μελών των δύο οικογενειών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Κατά το ρεπορτάζ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τις επόμενες ημέρες αναμένονται 2- 3 επιπλέον προσαγωγές, που ενδεχομένως μετατραπούν σε συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα. Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρία σύμφωνα με την οποία τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την οικογένεια της 56χρονης αλλά και οι τραυματίες από τη συμπλοκή μπήκαν στο ίδιο όχημα.

Τη Δευτέρα προφυλακίστηκαν ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργιάκη, που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και 48χρονος συγγενής του που αρνήθηκε κάθε σχέση με την υπόθεση.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το μακελειό

Κάτι παραπάνω από δύο λεπτά διήρκεσε το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου με τους δύο νεκρούς και συνολικά 17 λεπτά από την ώρα που ο μετέπειτα δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης έφυγε από το σπίτι του μέχρι τη στιγμή που απομακρύνθηκε από το σημείο θανάσιμα τραυματισμένος στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου συγγενούς του.

Η κάμερα ασφαλείας της οικίας του 39χρονου θύματος, που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού από την πλευρά του Ζαρού, είναι κομβικής σημασίας για την Αστυνομία σε επίπεδο επισκόπησης του οπτικού υλικού της προανάκρισης, καθώς έχει καταγράψει τις κινήσεις οχημάτων, του θύματος και της χήρας του και έτσι οριοθετείται χρονικά το πλαίσιο των γεγονότων, ενώ φωτίζονται και κάποια άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, στις 11:14 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο Φανούρης Καργάκης εξήλθε της οικίας του, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, ένα μαύρο TOYOTA 4Χ4 και κινήθηκε δυτικά του οικισμού, προς το σημείο που σημειώθηκε το μακελειό. Σε 2 λεπτά είχαν ήδη πέσει οι πυροβολισμοί και στις 11:16 η ίδια κάμερα καταγράφει την κίνηση ενός γκρι τζιπ να κατευθύνεται προς την έξοδο για Ζαρό. Το εν λόγω όχημα είχε δεχθεί πυρά από την ένοπλη συμπλοκή που είχε προηγηθεί, με αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχο του.

Στις 11:20 φαίνεται να εξέρχεται της οικίας τους η χήρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία διακρίνεται να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα τρέχει προς τον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση προς τον τόπο της συμπλοκής.

Στις 11:23 καταγράφεται ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο 4Χ4, εντός του οποίου επιβαίνουν οδηγός και συνοδηγός, να κινείται εντός του χωριού με κατεύθυνση ανατολικά προς την έξοδο των Βοριζίων. Τρία λεπτά αργότερα το ίδιο όχημα καταγράφεται να κινείται από κάθετο δρόμο της οικίας του θύματος δυτικά, προς το σημείο της συμπλοκής.

Στις 11:31 η κάμερα «πιάνει» την… τελευταία έξοδο. Το λευκό αγροτικό 4Χ4 κινείται εκ νέου στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, με κατεύθυνση ανατολικά προς Ζαρό. Διακρίνεται, ότι η πόρτα της καρότσας είναι ανοιχτή και πάνω σε αυτήν βρίσκεται γονατισμένος ένα άνθρωπος και με το χέρι του φαίνεται να συγκρατεί άλλο άτομο, το οποίο είναι ξαπλωμένο στην καρότσα. Κατά την επισκόπηση της Αστυνομίας, το πόδι του ξαπλωμένου ατόμου διακρίνεται στην άκρη της καρότσας.

Σύμφωνα με την Ασφάλεια Ηρακλείου, την οποία επικαλείται το cretalive.gr, στην καρότσα μεταφέρεται ημιθανής ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και του κρατάει το χέρι, είναι ο 48χρονος συγγενής του, ο οποίος προφυλακίστηκε σήμερα. Οδηγεί ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε σήμερα, με συνοδηγό την χήρα του Φανούρη Καργάκη.