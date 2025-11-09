Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου έφερε στο φως της δημοσιότητας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου (1/11), λίγο πριν το αιματηρό σκηνικό, φαίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό, να βγαίνει από το σπίτι του και να μπαίνει στο όχημα του, στο οποίο φέρεται να είχε και τον οπλισμό. Κάνει όπισθεν και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο να βγαίνει μέσα από το χωριό. Στο όχημα αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι, το οποίο δέχτηκε πυρά και έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει. Είναι η σύζυγος του θύματος, η οποία βγαίνει από το σπίτι της και κατευθύνεται στο σημείο που έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Το βίντεο ντοκουμέντο θα «δείξει» τη διαδρομή των όπλων

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών. Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο συνεργό του, να παίρνουν με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο τον 39χρονο συγγενή τους, ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκεται μέρος του οπλισμού των δραστών.

«Εμείς δεν φεύγουμε, να φύγουν αυτοί που το ξεκινήσανε»

Στο MEGA μίλησε αποκλειστικά γυναίκα συγγενής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή από τα πυρά και αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες. «Έχουμε στα όρια ένα υπόστεγο. Ψηλά στο βουνό. Και για να μας βγάλουν από εκεί, θέλανε τώρα να πάνε στον τόπο μας, να χτίσουν μία εκκλησία. Για να γίνει, λέει, ο σασμός, έπρεπε να τους αφήσουμε να χτίσουν την εκκλησία και να τους δώσουμε και το σπίτι. Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν να τους δώσουμε το σπίτι» λέει.

Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια μαινόταν αδυσώπητη πολύ καιρό πριν μιλήσουν τα όπλα. Επίκεντρο ήταν όχι μόνο το σπίτι, στο οποίο τοποθετήθηκε η βόμβα, αλλά και ένα μαντρί που ανήκε στην οικογένεια Φραγκιαδάκη. «Το σπίτι λοιπόν δεν τους το δώσαμε και οι μεσίτες λένε “αφήστε τους να κάνουν την εκκλησία, να τα φτιάξετε”. Τους αφήσαμε να φτιάξουν την εκκλησία, έχει ρίξει το δάπεδο, αλλά δεν πρόλαβε να την φτιάξει. Είδες ο Θεός;» προσθέτει η συγγενής της 56χρονης.

Η διεκδίκηση της γης ήταν μόνο η πρόφαση. Στην πραγματικότητα, η μία οικογένεια ήθελε να αναγκάσει την άλλη να φύγει από την περιοχή, σύμφωνα με την ίδια. Όπως λέει «εικοσιπέντε χρόνια γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάναμε συνέχεια πίσω. Χωράφια τους έχουμε δώσει. Ο αδελφός μου τους έχει δώσει χωράφια, για να μας αφήσουν ήσυχους. Όπου είμαστε, θέλουν να φύγουμε από το χωριό. Αλλά εμείς δεν φεύγουμε. Να φύγουν αυτοί που το ξεκινήσανε».

Οι Αρχές αναζητούν τα όπλα της αιματηρής βεντέτας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όπλο με το οποίο ο 39χρονος Φανούρης Καλπάκης άρχισε να πυροβολεί τα μέλη της αντίπαλης οικογένειας, ήταν ένα Glock μετασκευασμένο με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, ώστε να πυροβολεί κατά ριπάς. Το Glock είναι ένα από τα όπλα που συνεχίζουν να αναζητούν οι αστυνομικοί. Η άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων ίσως αποκαλύψει προς τα πού κινήθηκαν στην προσπάθειά τους, να ξεφορτωθούν τον οπλισμό. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει ότι μετά τη συμπλοκή γυναίκες και παιδιά που ήταν στο σημείο άρχισαν να εξαφανίζουν τους κάλυκες για να μην τους βρουν οι αστυνομικοί.

Την ίδια ώρα σε δύσβατες περιοχές του Ψηλορείτη αναζητούνται δύο μέλη της οικογένειας της 56χρονης που δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς αλλά ήταν παρόντες την ώρα που έπεφταν νεκροί ο 39χρονος και η 56χρονη. Η Αστυνομία τους αναζητά τόσο για να δώσουν κατάθεση αλλά και για λόγους προστασίας τους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει στα Βορίζια αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής παρουσία τεχνικού συμβούλου – πυροτεχνουργού που έχει ορίσει η οικογένεια του 39χρονου νεκρού.

Για να αποφευχθεί νέα ένταση το πρωί τελέστηκε σε μια μονή έξω από τα Βορίζια μνημόσυνο για τον 39χρονο, ενώ με κήρυγμα που αναγνώστηκε σε όλους τους ναούς της Κρήτης η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης απηύθυνε έκκληση για ειρήνη και καταλλαγή. «Μοιραζόμαστε μαζί με όλους τον προβληματισμό και την αγωνία μας και σας προσκαλούμε σε μια συνετή αντιμετώπιση των προβλημάτων της εγκληματικότητας και της ωμής βίας στο νησί μας», είπε ο ιερέας.