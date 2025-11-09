Απλή ήταν η σημερινή θεία λειτουργία (9 Νοεμβρίου) στην εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια Ηρακλείου, εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του 39χρονου Φ. Κ. και της 56χρονης Ε. Φ., των δύο θυμάτων του αιματηρού περιστατικού στο χωριό. Παρά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δεν τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη τους.

Καμία από τις δύο αντίπαλες οικογένειες δεν παρέστη στη λειτουργία, την οποία παρακολούθησαν μόνο λίγοι κάτοικοι. Ο ιερέας, στο κήρυγμά του, αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός και κάλεσε τους κατοίκους να επιδείξουν ψυχραιμία και σύνεση, προκειμένου να σταματήσει η πολύχρονη αντιπαράθεση που ταλανίζει το χωριό εδώ και πάνω από μισό αιώνα.

«Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας. Καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», ανέφερε ο πατήρ Ιωάννης Γιαννουλάκης.

Αναζητήσεις στον Ψηλορείτη

Ενισχυμένη διμοιρία της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) συνεχίζει τις έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία φέρονται να έχουν καταφύγει στον Ψηλορείτη μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο αυτά άτομα δεν εμπλέκονται στους πυροβολισμούς, αν και ήταν παρόντα τη στιγμή του φονικού. Η ΕΛΑΣ τα αναζητά τόσο για να καταθέσουν όσα γνωρίζουν όσο και για την προστασία τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχαν επικοινωνήσει με συγγενείς τους, διαβεβαιώνοντάς τους πως είναι καλά, ωστόσο έκτοτε δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Στο μικροσκόπιο τα όπλα και η βόμβα

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με εφόδους σε σπίτια, επιχειρήσεις και μαντριά σε όλο το χωριό, με στόχο τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερα, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι υπάρχουν περισσότερα, τα οποία όταν εντοπιστούν θα «δείξουν» τους δράστες των φονικών πυρών.

Η πολύκροτη υπόθεση έχει πλέον διαχωριστεί σε δύο σκέλη: το πρώτο αφορά τους πυροβολισμούς και το δεύτερο την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τη σύγκρουση.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από τη βόμβα να βρίσκονται μέλη της αντίπαλης οικογένειας Καργάκη, και συγκεκριμένα συγγενείς του 39χρονου που βρίσκονται ήδη στις φυλακές.

Για τον λόγο αυτό, τρεις κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς και δύο συγκρατούμενοί τους, έδωσαν εξηγήσεις στην ανακρίτρια σχετικά με το ποιος έδωσε την εντολή, κατασκεύασε και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Όλοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή.

Συνεχίζονται οι απολογίες – Επιστροφή στα σχολεία

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν πέντε συλληφθέντες για τους φονικούς πυροβολισμούς, ενώ ήδη δύο τραυματίες έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο του χωριού, παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους λόγω των γεγονότων. Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι ειδικοί θα παραμείνουν στην περιοχή για τουλάχιστον 15 ημέρες.

Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη της σχολικής κοινότητας και η ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

«Σύννεφα» εκδίκησης

Την ίδιαώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κλίμα έντασης και καχυποψίας εξακολουθεί να επικρατεί στα Βορίζια μια βδομάδα μετά το φονικό επεισόδιο.

Η παρουσία της αστυνομίας παραμένει έντονη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε δύο κατευθύνσεις: πρώτον αναζητούνται τα όπλα με τα οποία δολοφονήθηκαν οι δύο άνθρωποι και δεύτερο οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.

Ανοίγουν τα σχολεία αύριο

Αύριο επαναλειτουργεί το δημοτικό σχολείο στα Βορίζια. Τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θα υποδεχτούν 20 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η κανονικότητα στην περιοχή και να μη δηλητηριαστεί περισσότερο το κλίμα.

«Ήταν από προχθές, θέλουν πολύ να ξεκινήσει το σχολείο. Είναι ανήσυχοι, και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό τις πρώτες ημέρες θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στο πώς τα παιδιά επανέρχονται έτσι ώστε να επουλωθεί το τραύμα», υπογράμμισε το πρωί στο MEGA η υπ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου ανέφερε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Αστυνομίας για την υποστελέχωση των τμημάτων της περιοχής.

«Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εμείς προειδοποιήσαμε ότι λόγω της υποστελέχωσης και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάμεις στην περιοχή της Μεσσαράς που είναι τα Βορίζια», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης.

Φόβος για συνέχιση της βεντέτας

Η κατάσταση στα Βορίζια έχει καταλαγιάσει λόγω της παρουσίας των πάνοπλων αστυνομικών. Πολλοί φοβούνται όμως ότι η βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών δεν θα τελειώσει εύκολα.

Για λόγους ασφαλείας οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια της 56χρονης μεταφέρθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα σε δύο διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει στα Βορίζια αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής παρουσία τεχνικού συμβούλου – πυροτεχνουργού που έχει ορίσει η οικογένεια του 39χρονου νεκρού.