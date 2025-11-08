«Καίει» τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο απεικονίζονται οι δύο άνδρες την ώρα της αιματηρής συμπλοκής, στο σημείο από το οποίο σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί με Καλάσνικοφ.

Ο 48χρονος μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι «δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα», δίνοντας εμμέσως πλην σαφώς τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά τη συμπλοκή με μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αφού δεν αρνείται, ούτε ότι είναι αυτός που απεικονίζεται στο βίντεο, που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, αλλά ούτε ότι έπεσαν πυροβολισμοί με Καλάσνικοφ από το σημείο που βρισκόταν με τον 43χρονο. «Δεν ήθελα να γίνει όλο αυτό» πρόσθεσε μιλώντας στο MEGA.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του ανθρώπου που κατασκεύασε την βόμβα, η οποία εξερράγη στο υπό ανακαίνιση σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που προκάλεσε το έναυσμα για το μακελειό. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται σε τρίτη οικογένεια, που δεν έχει συγγένεια με τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες και ζει σε άλλο χωριό, μέλος της ωστόσο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για κατασκευή και έκρηξη βομβών. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μέλος της οικογένειας αυτής φέρεται να είναι κρατούμενο στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται, ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του.