Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου τρία μέλη μίας εκ των δύο αντίπαλων οικογενειών των Βοριζίων, που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδελφό του θύματος, τον ανιψιό και τον γαμπρό του, οι οποίοι κρατούνται ήδη από τον Σεπτέμβριο στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς είναι προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής. Οι τρεις άνδρες εξετάζονται πλέον για ενδεχόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας, η οποία θεωρείται ότι αποτέλεσε το έναυσμα για το φονικό επεισόδιο.

Κ. Δημογλίδου: Θα ξεκαθαρίσει ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως η έρευνα των Αρχών δεν επικεντρώνεται μόνο στους δράστες των πυροβολισμών αλλά και στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και στο ποιος κρύβεται πίσω από την βόμβα.

Στο επίκεντρο μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Το άλλο σκέλος της έρευνας που εστιάζουν οι αρχές είναι του στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια, το προηγούμενο Σάββατο 1-11-2025, με κατ’ οίκον έρευνες και όχι μόνο, που διενεργούν αστυνομικοί από την τοπική ΕΛΑΣ αλλά και τις ειδικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, από τις πρώτες ώρες μετά το μακελειό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα»

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη σύντομα θα έχει στην διάθεσή της 120 αστυνομικούς, από τους οποίους οι 20 θα είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, οι οποίοι θα αναλάβουν αποκλειστικά την έρευνα για την ανεύρεση κρυμμένου οπλισμού.

Σχηματίστηκε και 2η δικογραφία για τους Καργάκηδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία δεύτερη δικογραφία έχει σχηματιστεί για την οικογένεια Καργάκη, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό της.

Άνθρωπος κοντά στην οικογένεια Φραγκιαδάκηδων αναφέρει πως στην αρχική δικογραφία δεν εμπλέκονται άλλα άτομα καθώς την ημέρα των πυροβολισμών, η οικογένεια βρίσκονταν στα Βορίζια για το μνημόσυνο συγγενή τους.

Υπενθυμίζεται ότι μέχριστιγμής 2 άτομα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη έχουν προφυλακιστεί για τους πυροβολισμούς. Πρόκειται για τους τραυματίες ηλικίας 25 και 30 χρόνων που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Χθες οδηγήθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης ώστε να μην μπουν για κράτηση στις φυλακές Αλικαρνασσού όπου κρατούνται μέλη της οικογένειας Καργάκηδων.