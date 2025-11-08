Στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια, το προηγούμενο Σάββατο 1-11-2025, έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους οι αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για κατ’ οίκον έρευνες και όχι μόνο, που διενεργούν αστυνομικοί από την τοπική ΕΛΑΣ αλλά και τις ειδικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, από τις πρώτες ώρες μετά το μακελειό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κομβικής σημασίας ζήτημα, είναι και οι ρόλοι που διαδραμάτισαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο, στο οποίο τη ζωή τους έχασαν ένας ο 39χρονος άνδρας και η 56χρονη γυναίκα, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Με την ίδια αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες και για την έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, στο σπίτι μέλους της μιας οικογένειας στα Βορίζια. Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην υπό ανακαίνιση κατοικία, είχε σημειωθεί λίγες ώρες πριν το μακελειό, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι υπήρξε και η αφορμή για το αιματοκύλισμα του ακολούθησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία και σε αυτή την έρευνα, αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Πάντως σε ότι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης , ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Επτά συλλήψεις συνολικά

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχουν ήδη θαφτεί στη γη προκειμένου να μην βρεθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως μετά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού ακολούθησαν κάποιοι πυροβολισμοί σε σπίτια και των δύο οικογενειών.

Στη συνέχεια υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των μελών των δύο οικογενειών, με τος αστυνομικούς, που ήταν παρόντες στο σημείο, να επεμβαίνουν και να τους απομακρύνουν. Έπειτα ακολούθησε η ανταλλαγή πυρών, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς.

Πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι υπάρχει και δεύτερο βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται άτομα να βάζουν οπλισμό σε φορτηγάκι και να εξαφανίζονται από το χωριό.

«Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του»

Μιλώντας αποκλειστικά στο «Χαμογέλα και Πάλι» η αδερφή της 56χρονης Ε.Φ., που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τονίζει πως ο Φ.Κ. ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ εναντίον τους, ενώ κατήγγειλε την απουσία της αστυνομίας, παρά τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα.

«Ήμουν μπροστά. Πέρασε ο Φ. Κ., άνοιξε πυρ εναντίον μας. Και αυτοί γυρνάνε και λένε ότι ανοίξαμε εμείς. Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει, γιατί έχουν ξεκινήσει αυτοί την ιστορία. Αυτοί έβαλαν τον δυναμίτη και έχει ξεκινήσει από αυτούς όλη η ιστορία. Τι θα υποστηρίξουν; Εμάς; Όσες φορές έχουν γίνει αυτές οι ιστορίες τα ξεκινάνε πρώτοι. Εμείς δεν τους ενοχλήσαμε ποτέ και είπαμε να σταματήσουν».

«Σασμούς κάνουνε, χαλάνε. Τον λόγο που δίνουν σαν άντρες δεν τον τηρήσανε ποτέ. Κάθε φορά ψάχνουν μία αιτία. Μέχρι που καταφέρανε να κάνουν αυτό που θέλουνε. Αλλά αυτοί χάσανε άνθρωπο, φταίνε βέβαια, εμείς δεν φταίμε και χάσαμε. Έναν αθώο εντελώς που δεν φταίει καθόλου. Γιατί ο δικός τους φταίει, άνοιξε πυρ εναντίον μας».

«Ξεκίνησε πυρ, όπως έκανε και ο άλλος από πάνω, από ψηλά, που πυροβολούσε υποτίθεται για να τον προστατεύσει να περάσει και έφαγε την σφαίρα η αδερφή μου. Φταίει και η αστυνομία που δεν πήρε προφυλάξεις, γιατί την είχαμε ενημερώσει. Τηλέφωνα ένα σωρό, δεν απαντούσε κανείς. Τώρα τι να το κάνουμε; Κάθονται και μας φυλάνε εδώ στο σπίτι 10 ημέρες και μετά που θα φύγουν τι θα κάνουμε;».

«Αυτοί θέλουν να μας διώξουν από το χωριό, να κάτσουν αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή; Αφού δεν γουστάρουν, ας σηκωθούν να φύγουν, να μας παρατήσουν ήσυχους. Δεν τους ενοχλούμε. Κι όχι επειδή δεν προκαλούμε εμείς να νομίζουν δηλαδή ότι φοβόμαστε. Μην μας προκαλούν. Τι τους έφταιξε το σπίτι το σπίτι του ανιψιού μου να πάνε να ρίξουν τον δυναμίτη μέσα; Καλέσαμε αστυνομία, ήρθε, έφυγε. Η αστυνομία απών. Τους πήραμε ένα σωρό τηλέφωνα και είχαν τον τηλεφωνητή».

«Όπως είναι τώρα το χωριό, αστακός, εάν το κάνανε πριν ούτε θύματα θα θρηνούσαμε, ούτε αυτά που έχουμε τώρα θα γίνονταν. Ο Φ. Κ. φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του».

«Οι γυναίκες είναι οι πρώτες αιτίες που γίνονται όλα αυτά. Και να σταματήσουν όλες οι γυναίκες αυτές να μπολιάζουν τα παιδιά τους με τέτοιες κουβέντες. Να πάρουν εκδίκηση και να πάρουν εκδίκηση… Να τα σταματήσουν αυτά. Άμα είδατε την κηδεία του Φ.Κ. θα ακούσετε τη γυναίκα του, τις κατάρες που κάνει. Ότι θα πάρει το αίμα του πίσω και τα παιδιά του και διάφορα τέτοια».

Η αδερφή της 56χρονης δήλωσε βέβαιη πως η αδερφή και η μητέρα του Φ.Κ. θα συνεχίσουν την βεντέτα, «εκτός εάν βάλουν μυαλό επειδή έχασαν τον άνθρωπό τους».