Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο έγκλειστος στις φυλακές Αλικαρνασσού γαμπρός του Φανούρη Καλπάκη, ο οποίος κρατείται από τον Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο του και τον αδελφό του 39χρονου θύματος στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια.

Ο γαμπρός του 39χρονου θεωρείται ο πιο δυναμικός από τα άτομα της οικογένειας. Ο ίδιος κατέθεσε στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα. Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα και φορτιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Η έρευνα στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκε να καταθέσει ο γαμπρός του 39χρονου, αφορά στο ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι που ανατινάχθηκε στα Βορίζια και πυροδότησε το μακελειό.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο των ΕΚΑΜ χτενίζει την περιοχή γύρω από το χωριό, για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στα αιματοκύλισμα. Η Αστυνομία εκτιμά, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα. Οι δυνάμεις της Αστυνομίας στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί, ενώ υπάρχουν μπλόκα στην είσοδο και την έξοδο του χωριού. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο χωριό, εάν δεν ελεγχθεί και το όχημά του και ο ίδιος και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποια συμπλοκή.

Παιδοψυχολόγοι στο πλευρό των παιδιών στα Βορίζια

Μεγάλο «στοίχημα» αναμένεται να είναι το άνοιγμα των σχολείων (δημοτικό και νηπιαγωγείο) τη Δευτέρα (10/11), ενώ παιδοψυχολόγοι και σχολικοί σύμβουλοι θα είναι παρόντες στο χωριό και θα παραμείνουν μία εβδομάδα, προκειμένου η επιστροφή των παιδιών στη σχολική τους δραστηριότητα να γίνει με ομαλό τρόπο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤnews. Παράλληλα, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων. Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε, ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.