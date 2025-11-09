Έρευνες για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια Ηρακλείου συνεχίζουν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο η ενέργεια να έγινε με εντολή κάποιου εκ της οικογενείας. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία ώστε να συνδέσουν τους δράστες με την εμπρηστική επίθεση και να ταυτοποιήσουν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και εκείνον που κατασκεύασε και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Αν και η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικογενειών κρατά πάνω από μισό αιώνα, η έκρηξη της 31ης Οκτωβρίου αποτέλεσε το έναυσμα για τους πυροβολισμούς και το αιματοκύλισμα που ακολούθησε.

Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια Καργάκη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την έκρηξη. Ωστόσο, χθες Σάββατο, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή πάνοπλων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, τρεις φυλακισμένοι συγγενείς του Φ. Κ. –που έπεσε νεκρός στα Βορίζια– καθώς και δύο συγκρατούμενοί τους οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για να καταθέσουν σχετικά με την υπόθεση της βόμβας.

Οι συγγενείς του θύματος κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον περασμένο Σεπτέμβριο για υποθέσεις ζωοκλοπής. Λίγες ημέρες μετά το μακελειό, η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει έρευνα στα κελιά τους, εντοπίζοντας κινητά τηλέφωνα και μαχαίρι.

Οι πέντε κρατούμενοι εξετάζονται για στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και στη συνέχεια των φονικών πυροβολισμών που συγκλόνισαν το χωριό.

Αναζητούν στα βουνά τα όπλα της φονικής συμπλοκής

Παράλληλα με την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων στην τοποθέτηση της βόμβας, οι αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες – του 39χρονου Φ.Κ. και της 56χρονης Ε.Φ.. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο εντοπισμός τους θα είναι καθοριστικός για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κλιμάκια της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, αναζητώντας τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, όμως οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν κρυμμένα πολλά περισσότερα.

Η έρευνα για τα όπλα θεωρείται κρίσιμη, καθώς μέσω αυτών οι αστυνομικοί θα μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση.

Απόλυτη σιωπή στο χωριό

Στο χωριό επικρατεί απόλυτη σιωπή. Οι κάτοικοι αποφεύγουν να μιλήσουν, φοβούμενοι την αναζωπύρωση της βεντέτας. Ο φόβος παραμένει έντονος, καθώς εκτιμούν ότι όταν οι φυλακισμένοι συγγενείς του Φ. Κ. αποφυλακιστούν, ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκδικηθούν για τη δολοφονία του.

Οι κάτοικοι ανησυχούν πως όταν αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και «σπάσουν» τα μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι μπορεί να βρουν ευκαιρία για νέα αιματηρή σύγκρουση. Η παρουσία της αστυνομίας στο χωριό παραμένει ισχυρή, ωστόσο η ένταση δεν έχει εκτονωθεί.

Τη Δευτέρα αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία που είχαν κλείσει μετά τους πυροβολισμούς, με την παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών για την υποστήριξη των μαθητών. Τα παιδιά των δύο οικογενειών φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία, όμως κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσουν εάν συναντηθούν.

Ανησυχία υπάρχει και για το κλίμα που θα επικρατήσει στα μνημόσυνα των θυμάτων, εννέα ημέρες μετά τον θάνατό τους. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε συγκέντρωση θεωρείται πιθανό σημείο έντασης.

Σήμερα, τα Βορίζια θυμίζουν χωριό-φάντασμα. Οι κάτοικοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, τα καφενεία και τα μίνι μάρκετ παραμένουν κλειστά, ενώ στους δρόμους επικρατεί σιωπή. Ο φόβος ότι η πολύχρονη κόντρα θα συνεχιστεί είναι διάχυτος, καθώς, όπως λένε οι ντόπιοι, «δεν υπάρχει ελπίδα για σασμό».