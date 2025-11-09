Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα Κυριακή (9/11) οι τρεις αδελφοί Φραγκιαδάκη, οι οποίοι παραδόθηκαν την περασμένη Τρίτη (4/11), μετά από μία αιφνιδιαστική αλλαγή στο πλάνο των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Τα τρία αδέλφια επρόκειτο να απολογηθούν αύριο Δευτέρα (10/11) όπως και δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, ο 43χρονος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη και ένας 48χρονος συγγενής τους, ωστόσο ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν τελικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής για τις απολογίες των τριών αδερφών, δηλαδή του 27χρονου που είχε το σπίτι στο οποίο εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, του 29χρονου και του μικρότερου αδελφού της οικογένειας, του 19χρονου ο οποίος είναι φαντάρος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά από μία μαραθώνια διαδικασία και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό Φραγκιαδάκη και έναν 30χρονο πρώτο ξάδερφο τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγήθηκαν σε διαφορετικές φυλακές της χώρας. Έτσι, αύριο Δευτέρα (10/11) εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορουμένων από την πλευρά Καργάκη.

Όσον αφορά στον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, που πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή και τις έρευνες που διεξάγονται, σύμφωνα με το cretalive.gr οι Αρχές έχουν ενδείξεις ότι άλλος έφτιαξε την βόμβα και άλλος την τοποθέτησε, όμως κινούνται με πολύ προσεκτικά βήματα για να «δέσουν» την υπόθεση. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν, ότι στο «κάδρο» ως ύποπτος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού βρίσκεται πολύ νεαρής ηλικίας άτομο, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Καργάκη, ενώ για την κατασκευή της βόμβας οι Αρχές έχουν υποψίες για άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει συγγενικό του πρόσωπο στη φυλακή.