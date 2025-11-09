Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την αιματηρή υπόθεση στα Βορίζια της Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν οι «Εξελίξεις Τώρα».

Η έρευνα των Αρχών για το φονικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ήδη έχουν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί οι δύο άνδρες που καταγράφηκαν σε βίντεο-ντοκουμέντο να πυροβολούν από ύψωμα.

Πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό του Σαββάτου 1ης Νοεμβρίου, και έναν ακόμη άνδρα.

Αίτημα για αναπαράσταση

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 43χρονος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ζητήσει αναπαράσταση της συμπλοκής, με στόχο – όπως υποστηρίζει – να αποδείξει ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι η υπεράσπισή του θα επικαλεστεί μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η 56χρονη δέχτηκε πυρά πριν ακόμη ανοίξει πυρ ο 43χρονος.

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν νέα στοιχεία και καταθέσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου.

