Ολοκληρώθηκε το κομμάτι των απολογιών του 43χρονου γαμπρού και του 48χρονου συγγενή του Φανούρη Καργάκη, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου, που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, μόνο από το γεγονός της ολιγόλεπτη παραμονής των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάνσικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα. Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Ο 48χρονος, πάλι υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχα στο συμβάν.

Αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Χθες, υπό άκρα μυστικότητα, απολογήθηκαν μια μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στη συμπλοκή.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της νέο οπτικό υλικό που καταγράφει κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το φονικό. Η έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό των όπλων καθώς και του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού, γεγονός που πυροδότησε την τραγική σύγκρουση.