Νέος κύκλος έντασης σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Η αδελφή του θύματος κατήγγειλε ότι το πρωί δέχθηκε απειλές από τη μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, οι οποίες διαμένουν σε γειτονικά σπίτια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα την έβρισε χυδαία μπροστά στους αστυνομικούς και της είπε «δε θα περνάς από εδώ», θέτοντάς της μάλιστα όρια για το από πού θα μπορεί να κινείται. Η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη εμφανίστηκε φοβισμένη και δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη αναφορά στην Αστυνομία.

Το κλίμα στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις φυλάσσουν διακριτικά κάθε σπίτι.

Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό εξακολουθούν να παραμένουν άφαντα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.