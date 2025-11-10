Υπό αυστηρό αστυνομικό έλεγχο παραμένουν τα Βορίζια Ηρακλείου, μία εβδομάδα μετά την αιματηρή συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Όλες οι διελεύσεις πεζών και οχημάτων ελέγχονται, ενώ αστυνομικές δυνάμεις περιπολούν στο χωριό προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια.

Χθες, υπό άκρα μυστικότητα, απολογήθηκαν μια μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στη συμπλοκή.

Σήμερα απολογούνται ο 43χρονος γαμπρός και ο 48χρονος συγγενής του Φανούρη Καργάκη, που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Και οι δύο εμφανίζονται σε βίντεο που διαθέτουν οι Αρχές να πυροβολούν με καλάσνικοφ.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της νέο οπτικό υλικό που δείχνει κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το φονικό, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό των όπλων και του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.

Επαναλειτουργούν τα σχολεία – Ψυχολογική στήριξη στα παιδιά

Σήμερα Δευτέρα επαναλειτουργούν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων, με την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν για τουλάχιστον 15 ημέρες. Στόχος είναι η στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών μετά τη βίαιη τραγωδία.

Η ψυχολόγος Ειρήνη Κασσωτάκη, μέλος της ομάδας υποστήριξης, τόνισε στο MEGA ότι «κύριο μέλημα είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου και η αλλαγή νοοτροπίας που διαιωνίζει το μίσος». Όπως είπε, «τα παιδιά έχουν εκτεθεί σε μια ανείπωτη τραγωδία και χρειάζονται χρόνο, ασφάλεια και χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους».