Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν αύριο Δευτέρα (10/11) οι πέντε συλληφθέντες, οι τρεις αδελφοί Φραγκιαδάκη, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος που ήταν μαζί του σε βίντεο ντοκουμέντο που τους κατέγραψε την ώρα των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί στο μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε δύο άξονες. Από τη μια πλευρά τα στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της βόμβας, που υπήρξε η αφορμή για το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Για τους έμπειρους αξιωματικούς η αφετηρία της διαδρομής της βόμβας ήταν οι φυλακές Αλικαρνασσού και γι’ αυτό μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος που κρατούνται στις φυλακές και άλλοι δύο ακόμη ποινικοί, για να καταθέσουν τι γνωρίζουν.

Από την άλλη πλευρά, ομάδα της ΕΚΑΜ ψάχνει στον Ψηλορείτη τον βαρύ οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν στο βουνό και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία δεν φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό, αλλά να είναι αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου αφενός να πάρουν τις μαρτυρίες τους και αφετέρου να τα προστατεύσουν από τον νέο γύρο μίσους που έχει επικρατήσει στην περιοχή.

Χωριό «φάντασμα» τα Βορίζια

Σήμερα (9/11) πάντως αν και συμπληρώνονταν 9 ημέρες από την φονική ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια, δεν πραγματοποιήθηκαν μνημόσυνα ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ στους δρόμους εκτός από τους πάνοπλους αστυνομικούς δύσκολα έβλεπες κάποιον κάτοικο. Από την πλευρά του ο ιερέας του χωριού στο κήρυγμά του κάλεσε τους συγχωριανούς του να έχουν σύνεση και ηρεμία. «Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας. Σας καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά» είπε ο ιερέας Ιωάννης Γιαννουλάκης.

Ανοίγουν αύριο το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο

Αύριο Δευτέρα (10/11) πάντως θα ανοίξουν για πρώτη φορά μετά το μακελειό το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στα Βορίζια, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, στην περιοχή θα φτάσουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα παραμείνουν στα Βορίζια για 15 ημέρες, προκειμένου να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.