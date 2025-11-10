Με την παρουσία κλιμακίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο οποίο συμμετείχαν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και η σχολική σύμβουλος ψυχολόγων, επαναλειτούργησαν σήμερα τα σχολεία στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Μετά από απουσία μιας εβδομάδας, λόγω του μακελειού με τους δύο νεκρούς στην περιοχή, οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου επέστρεψαν στις τάξεις τους. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά στην εκπαιδευτική κανονικότητα, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών και των ειδικών ψυχικής υγείας.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να υποστηριχθούν με κάθε δυνατό τρόπο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών.

Εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού

Χθες, υπό άκρα μυστικότητα, απολογήθηκαν μια μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στη συμπλοκή.

Σήμερα απολογούνται ο 43χρονος γαμπρός και ο 48χρονος συγγενής του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Και οι δύο εμφανίζονται σε βίντεο που διαθέτουν οι Αρχές να πυροβολούν με καλάσνικοφ.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της νέο οπτικό υλικό που καταγράφει κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το φονικό. Η έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό των όπλων καθώς και του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού, γεγονός που πυροδότησε την τραγική σύγκρουση.