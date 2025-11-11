Σοκ προκαλεί η καταγγελία κατοίκου των Βοριζίων, ο οποίος έχει πέσει θύμα τόσο ο ίδιος, όσο και ο γιος του, στην απρόκλητη βία συγγενών του δολοφονημένου στο μακελειό που σημειώθηκε στο χωριό του Ηρακλείου, Φανούρη Καργάκη.

Ο άνθρωπος αυτός περιγράφει στο MEGA τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη πριν 3 χρόνια στα Βορίζια ο 30χρονος γιος του. «Ήρθαν εδώ στο σπίτι μου. Στην αυλή μου και ήθελαν να σκοτώσουν τον γιο μου. Γιατί τους έκανε μία προσπέραση και έπρεπε να περάσουν αυτοί πρώτα. Τον είχαν πιάσει από τον λαιμό, για να τον σκοτώσουν. Αν δεν κατεβαίναμε εμείς, θα τον είχαν πνίξει τον γιο μου» λέει. Μάλιστα, δεν φοβάται να κατονομάσει δράστες, τους οποίους είχε καταγγείλει άλλωστε και τότε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, αλλά όπως αποκαλύπτει, οι αστυνομικοί δεν τους συνέλαβαν.

Μετά το μακελειό στα Βορίζια αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Να μιλήσει για τα όσα έζησε στα χέρια των Καργάκηδων, αλλά και των Στιβακτάκηδων. Δύο οικογένειες που σήμερα δηλώνουν εχθροί, αλλά τότε ήταν μία «γροθιά», όπως φαίνεται μέσα από φωτογραφίες από τα social media του 30χρονου Μ. Στιβακτάκη, που έχει προφυλακιστεί για το μακελειό, να πίνει και να διασκεδάζει δίπλα στον προφυλακισμένο για ζωοκλοπές 24χρονο Γ. Καργάκη, γιο του επωνομαζόμενου «κούνελου», του 52χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που επίσης είναι προφυλακισμένος για ζωοκλοπές στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Αυτοί οι δύο νεαροί καταγγέλλεται ότι έδειραν για μία προσπέραση στον δρόμο, όπως λέει, τον γιο του ανθρώπου που μίλησε στο MEGA. «Έγινε πριν τρία χρόνια. Τον είχε πιάσει ο ένας από τον λαιμό και ο άλλος τον χτυπούσε με μπουνιές στο στομάχι. Τους χωρίσαμε. Τους έκλεισα τον δρόμο, για να φωνάξω την Αστυνομία» λέει. Αυτό όμως φαίνεται, πως του το κρατούσαν… μανιάτικο. Όπως λέει, οι ίδιοι άνθρωποι δύο μέρες μετά μαζί με άλλα δύο άτομα, του έστησαν ενέδρα στη μέση του πουθενά.

«Μου στήσανε ενέδρα και κατεβήκανε με τις μαγκούρες και μου χτυπούσαν το τζάμι του αμαξιού και μου τράβαγαν να ανοίξουν την πόρτα. Έβγαλα το χέρι μου, για να κλείσω την πόρτα, όπως μου την ανοίξανε και ο άλλος μου “έπαιξε” μία με την μαγκούρα στο χέρι και μου έσπασε το χέρι. Ο Καργάκης μου το έκανε εμένα, με την μαγκούρα στο χέρι» λέει. Με σπασμένο χέρι, ο άνθρωπος αυτός πήγε επί τόπου στην Αστυνομία, για τους καταγγείλει πριν λήξει το Αυτόφωρο. «Και μου λέει ο αστυνομικός “καλά ήρθες με σπασμένο το χέρι εδώ πέρα;”, γιατί το χέρι μου κρεμόταν. Και του λέω “κοίταξε να δεις, θέλω να συλληφθούν με το Αυτόφωρο”. Λέει η Αστυνομία “σήκω φύγε και θα τα κάνουμε εμείς”». Όπως καταγγέλλεται δεν έγινε τίποτα απολύτως. Κανένας δεν συνελήφθη τότε, και λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία του, του έκλεψαν τα πρόβατα.

Οι ζωοκλοπές για τον… ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αυτοί μετά μου έκλεψαν τα πρόβατα, έκαναν πολλές ζημιές. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, μην λέμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να πάνε ισόβια. Εμένα μου έσπασαν το χέρι και έκανα τρία χρόνια να δουλέψω. Και δικαστήριο δεν έχει βγει ακόμα» λέει ο άνθρωπος που μίλησε στο MEGA. Αναφέρεται στα ίδια μέλη της οικογένειας Καργάκη, που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένα για τη μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών. Ισχυρίζεται, πως οι Καργάκηδες γνώριζαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν αυτό ξεσπάσει κι έτσι έψαχναν μετά μανίας τον τρόπο που θα μαζέψουν τα πρόβατα, που δήλωναν για χρόνια στα χαρτιά.

«Όλα αυτά έγιναν πέρσι, από τον Μάρτη και ύστερα. Προτού ξεσπάσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ειδοποιηθεί, ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Σε όλη την περιοχή “μαζέψανε” από κόσμο πολύ. Γιατί είχαν δηλώσει πολλά αυτοί και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Είχαν δηλώσει 1.000 πρόβατα και είχαν 100. Κατάλαβες πώς έγινε; Έκλεψαν των ανθρώπων τα πρόβατα, για να τα έχουν αυτοί» αποκαλύπτει ο κάτοικος Βοριζίων και θύμα επιθέσεων. Ο ίδιος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αλλά και οι δύο υποθέσεις του έχουν κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, όπως λέει.

Ζητά να καταθέσει συμπληρωματικά ο 48χρονος προφυλακισθείς για την δολοφονία της 56χρονης

Ο Άγγελος Ζερβός, δικηγόρος του 48χρονου προφυλακισμένου ο οποίος διακρίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στην διάθεσή τους οι Αρχές και με βάση αυτό συνελήφθη, να βρίσκεται σε ύψωμα μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, την ώρα που πυροβολεί προς την μεριά της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, μιλώντας στο Live News λέει πως ο πελάτης του ζητά να καταθέσει συμπληρωματικά. «Ο εντολέας μου έχει πει, πως δεν έφερε όπλο και δεν είχε καμία συμμετοχή στο περιστατικό. Ήταν θεατής των γεγονότων. Η συμπλοκή απέχει απ’ το σημείο του εντολέα μου πάνω από 150 μέτρα» είπε χαρακτηριστικά.