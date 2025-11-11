Δύο ακόμη μέλη της οικογένειας Καργάκη οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη φονική σύγκρουση που συγκλόνισε τα Βορίζια και σόκαρε την Κρήτη. Η υπόθεση, που έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα της οπλοκατοχής και των οικογενειακών αντιπαραθέσεων, συνεχίζει να ξεδιπλώνεται με ραγδαίες εξελίξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι – ο 43χρονος γαμπρός του θύματος Φανούρη Καργάκη και ένας 48χρονος συγγενής του – απολογήθηκαν χθες στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ο πρώτος επέλεξε τη σιωπή, ενώ ο δεύτερος κατέθεσε γραπτό υπόμνημα, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη συμπλοκή.

Μετά τις απολογίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους. Ετσι, ο συνολικός αριθμός των προφυλακισμένων για την υπόθεση ανέρχεται πλέον σε επτά άτομα. Από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη βρίσκονται στη φυλακή τα τρία αδέλφια που συμμετείχαν στη συμπλοκή, καθώς και δύο ακόμη συγγενείς τους που φέρονται να βοήθησαν στην οργάνωση της επίθεσης. Από την οικογένεια Καργάκη, κρατούνται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος συγγενής του, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή και απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Οι Αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία, προσπαθώντας να φωτίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Τα σχολεία ξανά σε λειτουργία

Την ίδια ώρα, στα Βορίζια επιχειρείται μια δύσκολη επιστροφή στην κανονικότητα. Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο του χωριού λειτούργησαν ξανά, δέκα ημέρες μετά τα γεγονότα. Από τους σαράντα μαθητές του Δημοτικού επέστρεψαν οι είκοσι, ενώ στο Νηπιαγωγείο παρευρέθηκαν μόλις τρία από τα δώδεκα παιδιά. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης στη σχολική κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «η αποκατάσταση της ασφάλειας και η ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών».

Παράλληλα, διεπιστημονική ομάδα δεκατεσσάρων ειδικών – παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών – βρίσκεται στα Βορίζια και τον Ζαρό, παρέχοντας υποστήριξη σε οικογένειες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται τώρα στην ανεύρεση των όπλων που εξαφανίστηκαν μετά τη συμπλοκή, ανάμεσά τους και ενός μετασκευασμένου πιστολιού Glock που φέρεται να κατείχε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης. Οι αξιωματικοί θεωρούν πιθανό τα όπλα να έχουν κρυφτεί σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη.