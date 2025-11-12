Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου αποτυπώνουν τις εικόνες που αντίκρισαν οι γιατροί, όταν έφθασαν οι τραυματίες στα νοσοκομεία.

Τα σημάδια από τις σφαίρες στα σώματά τους δείχνουν τι είχε προηγηθεί. Λίγα λεπτά μετά το μακελειό, η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, Γεωργία Φραγκιαδάκη, φθάνει στο νοσοκομείο έχοντας τραυματιστεί από σφαίρα στο χέρι. Ο 30χρονος γιος της, που έχει πλέον προφυλακιστεί, βρίσκεται σε φορείο με μία σφαίρα να τον έχει βρει στο αριστερό του πόδι. Ο άλλος ανιψιός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, 25 ετών, που επίσης προφυλακίστηκε, έφθασε στο νοσοκομείο έχοντας τραυματιστεί στο γόνατο και αιμορραγόντας.

Είναι εικόνες που πλαισιώνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, αλλά και τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει για ακόμα μία μέρα έκρυθμη, με τους κατοίκους να περιμένουν την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας.

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη που σώθηκε για λίγα εκατοστά, είχε μιλήσει στην εκπομπή Live News για την αιματηρή μάχη, που είναι αδύνατον να φύγει από το μυαλό της. Ο γιος και ο ανιψιός της που σε εικόνες καταγράφονται τραυματισμένοι, βρίσκονται πλέον στη φυλακή. Οι δικηγόροι τους περιμένουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ώστε να διαμορφώσουν την υπερασπιστική γραμμή των πελατών τους.

Άφαντα τα όπλα του μακελειού

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη να εντοπίσουν τα όπλα, που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, χωρίς όμως να το έχουν καταφέρει. Από την πρώτη στιγμή οι δύο αντιμαχόμενες οικογένειες επιρρίπτουν όλη την ευθύνη η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει από πουθενά για την ώρα η διάθεση να γίνει ένα βήμα πίσω.

Για ακόμα μία μέρα τα μέλη των δύο οικογενειών απέφυγαν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, με τις έρευνες να συνεχίζονται και όλα τα ντοκουμέντα να αξιολογούνται με προσοχή και να οδηγούν σε συμπεράσματα.