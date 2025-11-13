Συγκλονίζει η περιγραφή όσων είδε με τα μάτια της -όπως λέει- η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου και κατονομάζει δύο οικογένειες, που σύμφωνα με την ίδια ευθύνονται για τον θάνατό του.

«Οι Φραγκιαδάκηδες και οι Στιβακτάκηδες. Αυτοί σκότωσαν το κοπέλι μου. Το μόνο που ξέρω, είναι ότι για όλα όσα έγιναν, ευθύνονται αυτοί, οι Φραγκιαδάκηδες», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1. Όπως είπε περιγράφοντας τα γεγονότα, το προηγούμενο βράδυ «πήγαν και μπαλόταραν το σπίτι του γαμπρού μου και του αδελφού του». «Την επόμενη ημέρα» συνέχισε, «ενώ η Αστυνομία ήταν στο χωριό γι’ αυτό που έγινε το βράδυ, πήγαν ψηλά, εκεί που είναι η εκκλησία και άρχισαν πάλι να πυροβολούν τα σπίτια του γαμπρού μου και του αδελφού του και όποιο άλλο σπίτι της οικογένειάς μας ήταν κοντά».

Σύμφωνα με τη μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, οι δράστες «έφυγαν από την εκκλησία και κατέβηκαν στον δρόμο, όπου έπεσαν πάνω στον γιο μου, που περνούσε με το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ». «Εγώ κατέβηκα στον δρόμο και τους είδα που κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου» πρόσθεσε, αναφέροντας ονόματα μελών της οικογένειας που κατηγορεί: «Είδα όλους τους Φραγκιαδάκηδες -ο Μανούσος, ο Γιάννης, ο Ανδρέας, ο Κωστής και ο πατέρας τους. Μαζί τους ήταν και ο ξάδελφός τους, ο Στιβακτάκης Μανούσος».

Η μητέρα υποστήριξε επίσης, ότι είχαν προηγηθεί περιστατικά βίας: «Πέρυσι το καλοκαίρι ο Κωστής Φραγκιαδάκης είχε μαχαιρώσει τον εγγονό μου και μπαλοτάρανε πάλι το αμάξι τους οι Φραγκιαδάκηδες με τον ξάδελφό τους. Τότε υποσχέθηκαν, ότι δεν θα μας ξαναενοχλήσουν, αλλά δεν το τήρησαν. Μας ενοχλούσαν και μας προκαλούσαν συνέχεια». «Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούν», κατέληξε.