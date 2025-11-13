Νέο οπτικό υλικό από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έφερε την Πέμπτη (13/11) στη δημοσιότητα η εκπομπή Live News του MEGA.

Στις αποκλειστικές εικόνες έχουν αποτυπωθεί οι στιγμές αμέσως μετά τους πυροβολισμούς μεταξύ των δύο οικογενειών, όπου νεκροί και τραυματίες βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Σε βίντεο έχει καταγραφεί γειτόνισσα να τρέχει πανικόβλητη στο σπίτι του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Διασχίζει τον δρόμο και κάνει μία χαρακτηριστική κίνηση να προφυλαχτεί από τις σφαίρες. Φτάνει στην αυλή και γυρνάει, μάλλον να κλείσει την πόρτα κάποιου αυτοκινήτου.

Τρία λεπτά μετά διακρίνεται να περνάει με μεγάλη ταχύτητα ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο. Είναι το όχημα του Μανώλη Καργάκη, που μεταφέρει τον νεκρό 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Παρόντες αστυνομικοί στα Βορίζια την ώρα του μακελειού

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, διακρίνεται ένα περιπολικό και αστυνομικοί να βρίσκονται στον επάνω δρόμο από το σημείο που σημειώθηκε το μακελειό, την ώρα ξεκίνησε η ανταλλαγή πυροβολισμών. Μάλιστα, 15 λεπτά αργότερα φαίνονται στο βίντεο, να βρίσκονται στο ίδιο σημείο, χωρίς κανείς από αυτούς να έχει πλησιάσει τον τόπο της τραγωδίας.