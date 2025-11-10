Δημοφιλή
«Κόβουν» το πορνό στο διαδίκτυο – Οι νέοι περιορισμοί και η προειδοποίηση της Google για VPN
Νέοι περιορισμοί στο διαδίκτυο επιβάλλονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων να βλέπουν την πρόσβασή τους σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου να περιορίζεται. Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, οι αρχές εφαρμόζουν πλήρη αποκλεισμό ή απαιτούν υποχρεωτική επαλήθευση ταυτότητας και ηλικίας για την είσοδο σε ιστότοπους ενηλίκων. Σύμφωνα με […]
Μιχαήλ Καλάσνικοφ: Ο «πατέρας» του AK-47 – Το έφτιαξε και μετά το αποκήρυξε
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος που έφτιαξε το πιο διάσημο όπλο του κόσμου και μετά το μετάνιωσε
Συρία: Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αναφέρουν αποτροπή συνωμοσιών κατά του Σαρά από το Ισλαμικό Κράτος
Η Συρία απέτρεψε δύο χωριστές συνωμοσίες του Ισλαμικού Κράτους για τη δολοφονία του Προέδρου Άχμεντ Αλ Σαρά, σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι οποίοι έδωσαν μια προσωπική διάσταση στα σχέδια του Σύρου ηγέτη να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά της μαχητικής ισλαμιστικής οργάνωσης, την οποία και ο ίδιος επί χρόνια πολεμούσε. Οι πηγές, […]
Τραμπ: Έδωσε χάρη στον Ρούντι Τζουλιάνι και σε 76 άλλα άτομα για ανάμειξή τους στην αμφισβήτηση των εκλογών του 2020
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε απονομή χάρης σε 77 άτομα που είχαν εμπλακεί στην απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, σύμφωνα με τον αξιωματούχο αρμόδιο για τις προεδρικές χάρες, Εντ Μάρτιν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο πρώην δικηγόρος του και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι. Όπως αναφέρεται στο […]
Ισπανία: Θύματα καταγγέλλουν ψυχολογική βία σε ψεύτικα κέντρα απεξάρτησης από το αλκοολ
Μια συγκλονιστική υπόθεση εξαπάτησης και ψυχολογικής κακοποίησης αποκαλύπτει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, φέρνοντας στο φως μαρτυρίες θυμάτων που παγιδεύτηκαν στα λεγόμενα «Grupos 24 Horas». Τα κέντρα αυτά παρουσιάζονταν ως παραρτήματα των Ανώνυμων Αλκοολικών (AA), ωστόσο λειτουργούσαν ως κλειστές, ελεγχόμενες δομές με χαρακτηριστικά αίρεσης. Η οργάνωση Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, που ξεκίνησε […]