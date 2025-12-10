Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον τρόπο που έχει χειριστεί την κρίση στον αγροτικό τομέα εξαπέλυσε από τη Βουλή ο Παύλος Γερουλάνος.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι οι αγρότες με τα δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα εκβιάζουν την κυβέρνηση.

Αντιθέτως όπως είπε, η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα δικά της στελέχη, τα οποία κατείχαν υψηλά αξιώματα στον αμαρτωλό οργανισμό αλλά και υψηλές κομματικές θέσεις.

Ο Παύλος Γερουλάνος, ανατρέχοντας στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και απευθυνόμενος προς τα έδρανα της κυβερνητικής παράταξης, ανέφερε ονόματα γαλάζιων παραγόντων, που διαδραμάτισαν κατά τα δικαστικά έγγραφα – αξιόποινο ρόλο στα θέματα των αγροτικών επιδοτήσεων συνιστώντας στην πορεία του χρόνου, πόλο εκβιασμού της κυβέρνησης.

Είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Α’ Αθηνών:

Η κυβέρνηση πράγματι εκβιάζεται. Πλην όμως δεν εκβιάζεται από αγρότες. Θέλετε να σας πω από ποιους εκβιάζεται;

Ιδού τα ονόματα:

Φραπές. Αγροτοσυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας

Χασάπης: Υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και σύμβουλος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μελάς: Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕ, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Μπαμπασίδης: Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώην υποψήφιος βουλευτής, πρώην μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Ζερβός: Πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώην μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Στρατάκος: Πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Τα ονόματα βρίσκονται στη δικογραφία, μαζί με δύο υπουργούς για τους οποίους καταστρατηγήσατε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου μόνο και μόνο για να τους διασώσετε. Από αυτούς εκβιάζεστε», κατέληξε ο Π. Γερουλάνος.

Ο ίδιος απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση συνέστησε «να μη μιλάτε για εκβιασμούς»

Και κατηγόρησε το Μαξίμου πως καταφεύγει σε πολιτικές διχασμού.

«Οταν είστε με την πλάτη στον τοίχο θέλετε δύο Ελλάδες οι οποίες να τσακώνονται μεταξύ τους».

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση η οποία διχάζει. Χρειάζεται κυβέρνηση η οποία ενώνει τους Ελλήνες απέναντι σε τεράστια προβλήματα που έχει ο τόπος και δεν προστατεύει τα δικά της στελέχη από τα σκάνδαλα που έχουν μπλεχτεί».

