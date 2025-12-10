Δύο ώρες έχει συμπληρώσει η σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ από αγροτικές περιοχές στην κομματική έδρα στην Πειραιώς. Περισσότεροι από 55 βουλευτές συμμετέχουν στην ενημέρωση είτε διά ζώσης είτε μέσω zoom, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε υψηλούς τόνους.

Ενδεικτική η αιχμή του Μάκη Βορίδη που αναρωτήθηκε αν υπαρχει «στρατηγική εκτόνωσης» της κρίσης με την αποστροφή «γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο». Εντός της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχουν βουλευτές που θεωρούν ότι έχουν υπάρξει επικοινωνιακά σφάλματα, διαχειριστικά φάλτσα (όπως οι παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ μόλις έγιναν πληρωμές στους λογαριασμούς αγροτών) και άλλοι που κρατούν μικρό καλάθι για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο υπουργός πάντως τόνισε ότι πρόκειται για μεγάλη μεταρρύθμιση ενώ ως προς την καθυστέρηση λόγω ελέγχων, επανέλαβε ότι αυτοί είναι «προαπαιτούμεν». Η συζήτηση έρχεται ύστερα από

την κοινή δήλωση έξι βορειοελλαδιτών βουλευτών για «άδικους αποκλεισμους» αγροτών από το Μέτρο 23 – θέμα για το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη διευκρινίσεις, που θα έπρεπε σύμφωνα γαλάζιους να έχουν δοθεί «από την πρώτη μέρα».

Η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία συνυπέγραψε τη δήλωση για το Μέτρο 23, επέμεινε στην κριτική της: «Ζητούμε κάτι που δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι». Τους εσωτερικους κραδασμούς δειχνει μεταξυ αλλων ο χαρακτηρισμός «αστοχη» που εδωαε στην κοινη ανακοίνωση των εξι συναδέλφων του ο βουλευτης Καβάλας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης: «Είναι σαν να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι. Δεν έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος από την μετάπτωση στην ΑΑΔΕ για να έχουμε τέτοιες δηλώσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι και οι αγρότες όταν συγκροτήσουν το συντονιστικό τους όργανο θα συζητήσουν με την κυβέρνσηση».