Ως μία σημαντική πολιτική συνδιάσκεψη για το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος, την περιφερειακή συνδιάσκεψη για τη Δυτική Ελλάδα, που πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του, «σκοπός της συνδιάσκεψης είναι να τεθούν θέματα και να λυθούν ζητήματα, ώστε να μπορεί η Δυτική Ελλάδα να γνωρίζει ότι με το ΠΑΣΟΚ έχει προοπτική». Πρόσθεσε ότι το κόμμα επιδιώκει να δείξει πως «τα μεγάλα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν σε ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό επίπεδο».

Ο κ. Γερουλάνος επισήμανε ότι στη συνδιάσκεψη θα τεθούν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, την υγεία, την παιδεία, την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισμό. Όπως είπε, πρόκειται για τομείς που μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα της Δυτικής Ελλάδας και να δώσουν στους νέους τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα όνειρά τους στον τόπο τους.

Τόνισε ακόμη πως «με αυτό το οπλοστάσιο στα χέρια μας, μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς θα αλλάξει η ζωή του με μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ». Σύμφωνα με τον ίδιο, όσο πιο πρακτικά περιγράφεται το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους.

Εκπαίδευση και πολιτικές προτεραιότητες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Γερουλάνος στην παιδεία, επισημαίνοντας ότι «το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι σκληρά μονολιθικό» και ότι συχνά αποθαρρύνει τα παιδιά αντί να τα ενθαρρύνει να πετύχουν. Παράλληλα, το χαρακτήρισε επικίνδυνο για όσους δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που αυτό διδάσκει.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι θέτει «ψευτοδιλήμματα» και προσπαθεί να οδηγήσει τη δημόσια συζήτηση σε θέματα που τη βολεύουν, αντί σε ζητήματα ουσίας που αφορούν την κοινωνία.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του από σπουδές στο εξωτερικό, σημείωσε πως συνάντησε πολλά Ελληνόπουλα υψηλού επιπέδου, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα της ελληνικής παιδείας εντοπίζεται κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. «Χωρίς αυτές, θα χάνουμε παιδιά που δεν θα φτάνουν ποτέ στο ελληνικό πανεπιστήμιο», υπογράμμισε.

Ο κ. Γερουλάνος πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει την ατζέντα και να προτείνει νέες λύσεις για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Όπως είπε, αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο ένα προοδευτικό και μεταρρυθμιστικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να φέρει ουσιαστικές αλλαγές.

Αναφορά στον Γιώργο Παπανδρέου

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε στη θητεία του Γιώργου Παπανδρέου ως υπουργού Παιδείας, επισημαίνοντας ότι «τα έβαλε με το κατεστημένο στην ελληνική παιδεία και άνοιξε το δρόμο για εναλλακτικά προγράμματα εκπαίδευσης». Όπως τόνισε, χάρη στις μεταρρυθμίσεις εκείνης της περιόδου, πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν σήμερα διαφορετικές προοπτικές, γεγονός για το οποίο εξέφρασε ευγνωμοσύνη.