Αυτοί που έχουν πάθει παράκρουση με το «αγροτικό» είναι οι βουλευτές της ΝουΔου. Οπως θα περιγράψω εν συνεχεία, έξι νεοδημοκράτες βουλευτές από τη Βόρεια Ελλάδα, οι Φ. Αραμπατζή, Θ. Καράογλου, Ν. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κυριαζίδης, Ι. Πασχαλίδης και Ι. Γιώργος ανέβηκαν χθες αλλόφρονες… στα κεραμίδια, απαιτώντας «να αρθεί ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός, σε όσους παραγωγούς δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος». Τι είναι αυτό; Οπως προκύπτει από τη δήλωσή τους, και το έψαξα λιγάκι κι εγώ, «η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024».

Ακουσον, άκουσον, δηλαδή. Βρήκε εποχή ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει τη δουλειά του, κανονικά, χωρίς το know-how των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων». Αλλά αυτό δεν αρέσει, γιατί έχει επιπτώσεις. Οι οποίες επιπτώσεις σκάνε, σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα, πάνω από τα μπλόκα, και τρελαίνουν κόσμο! Και τους βουλευτές που βρίσκονται να απολογούνται για αποφάσεις που παίρνουν άλλοι, και πολλές φορές τις πληροφορούνται κι εκείνοι από τον Τύπο…

Τίμιος ΟΠΕΚΕΠΕ ή «φραπές» με ολίγη;

Το ποσό που παρακρατήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν αποδόθηκε στους ας υποθέσουμε «δικαιούχους» είναι περί τα 24 εκατ. ευρώ, αλλά σημασία έχει η ένταση με την οποία θέτουν οι βουλευτές της ΝουΔου το αίτημα να… μην κάνει ελέγχους ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και να δώσει όλα τα λεφτά (σε όλα τα χωράφια, καταλαβαίνω). Γράφουν συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωσή τους (τα κεφαλαία δικά τους, προκειμένου να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση):

«ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024.

Επειδή δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται»!!

Δεν ξέρω τι κάνει εν τέλει το κράτος, αν αυτοαναιρείται ή όχι. Εμείς όμως ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τον θέλουμε τίμιο και να κάνει ελέγχους ή τον θέλουμε «φραπέ» με ολίγη, και καλά χτυπημένο;!

«Μουρμούρες» για τις βαριές κατηγορίες

Δεν «ακούστηκε» θετικά η σπουδή των αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών στα Χανιά και το Ηράκλειο, να κατεβάσουν τον μισό ποινικό κώδικα, και να τον αποδώσουν σε κάτι δίποδα που πλάκωσαν τους αστυνομικούς με τις μαγκούρες (κατσούνες τις ονομάζουν εκεί), κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Δευτέρας. Πληροφορούμαι εγκύρως ότι υπήρξαν «μουρμούρες» ως προς την απόδοση κατηγοριών σε ορισμένους από αυτούς για «σύσταση και συμμετοχή» σε εγκληματική οργάνωση. Νουνεχείς υπουργοί, και ένας πολύ συγκεκριμένος, με γνώσεις περί τα νομικά, καθότι δικηγόρος και καλός, διατύπωσε ενστάσεις του είδους «αυτές οι κατηγορίες δεν στέκονται με τίποτε σε δικαστήριο» και πως «με κάτι τέτοια το μόνο που θα πετύχουμε, αν συλληφθούν ποτέ αυτοί, είναι να προκαλέσουμε καινούργιες συγκεντρώσεις έξω από τα δικαστήρια, όταν πια θα έχει ξεχαστεί όλο αυτό με τις αγροτικές κινητοποιήσεις».

Εγώ δικηγόρος δεν είμαι, αλλά τα περί «εγκληματικής οργάνωσης» δημιουργούν την αίσθηση πως υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός και καθόλου ψυχραιμία. Σε όλα τα επίπεδα, από πάνω προς τα κάτω. Και επειδή όλα αυτά έγιναν στην Κρήτη, ας έχουμε κατά νου ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον πολιτικό κόσμο, ο οποίος επί δεκαετίες τροφοδότησε αυτά τα φαινόμενα με την ανοχή (και την κάλυψη) στην ανομία, που έγινε κάτι σαν «παράδοση» στο νησί…

«Διάλογος» με τους εισβολείς

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη «λεβεντογέννα», είναι ο «διάλογος» ανάμεσα σε αγροκτηνοτρόφους που προσπαθούσαν να εισβάλουν στην πίστα του αεροδρομίου των Χανίων, και του επικεφαλής των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. αξιωματικού, που διαπραγματευόταν μαζί τους για να τους αποτρέψει. Τον μεταφέρω, όπως τον παρακολούθησα στην τηλεόραση.

Λέει, λέει, ο αξιωματικός, για τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η κίνηση – να εισβάλουν δηλαδή στην πίστα του αεροδρομίου – και ο επικεφαλής της ομάδας των «εισβολέων» τον διακόπτει:

– Κι εσένα τι σε νοιάζει ρε; Γιατί το υπερασπίζεσαι; Αυτό όλο το έχει πουλήσει ο Μητσοτάκης, να ξέρεις!!!

Φυσικά έπειτα από αυτό δεν υπήρχε περιθώριο για άλλον «διάλογο». Τι να απαντήσει ο φουκαράς ο αξιωματικός, έχοντας ολοζώντανη μπροστά του την ακραία βλακεία αγκαλιά με τον άθλιο λαϊκισμό και το ψέμα;

Λίγο αργότερα, τα παλικάρια αυτά εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου και διέκοψαν τις πτήσεις προς αυτό (όπως αντιστοίχως έγινε και στο Ηράκλειο). Εύγε σε όλους. Και ειδικά στην κυβέρνηση, που δεν μπορεί να περιφρουρήσει την ομαλή λειτουργία δύο από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια τη χώρας – ειδικά του Ηρακλείου…

Λόγια του αέρα

Φυσικά δεν τη λυπάμαι την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καθόλου δε. Μπορεί ίσως να πληρώνει αμαρτίες κι άλλων, προηγούμενων από αυτή, κυβερνήσεων, αλλά έχει τόσες δικές της ευθύνες που δεν δικαιούται ούτε να διαμαρτύρεται ούτε να μεμψιμοιρεί. Η ανοχή στην ανομία στην Κρήτη φέρει και τη δική της σφραγίδα…

Και όπως ξέρουν πολύ καλά στην Κρήτη, οι περισσότεροι από αυτούς που προκάλεσαν τα αποτρόπαια επεισόδια, και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, είναι πατεντάτοι νεοδημοκράτες οπαδοί. Γνωστοί και μη εξαιρετέοι. Παλικαράδες με «άκρες» στο κόμμα της χαράς…

Παρεμπιπτόντως, έχει περάσει ένας μήνας από τον «πόλεμο» στα Βορίζια, και τις εξαγγελίες για τον αφοπλισμό της Κρήτης. Εχετε ακούσει εσείς τίποτε για όπλα που βρέθηκαν ή για όπλα που κατασχέθηκαν; Εγώ, όχι…

Λόγια του αέρα. Οπως και οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιτραπεί στους αγρότες να κλείσουν τελωνεία, λιμάνια και αεροδρόμια…

Ψάχνουν λύση για τις ενισχύσεις

Τώρα, αναφέρει το φρέσκο ρεπορτάζ, ψάχνουν να βρουν τρόπο να δώσουν τις ενισχύσεις, έστω και με τη μέθοδο της «τεχνητής λύσης», αυτής που έθρεψε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ!!! Ητοι ενισχύσεις στον κρητικό κτηνοτρόφο, ο οποίος βόσκει τα πρόβατα στον Γράμμο και τη Φλώρινα. Αν το κάνουν και αυτό, θα συντελεστεί η απόλυτη ξεφτίλα. Και θα επιβεβαιωθεί, ότι το περίφημο επιτελικό κράτος είναι, επιεικώς, για τα μπάζα. Διότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν ξεκίνησαν ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα. «Ψήνονταν» εδώ και τρεις μήνες. Από τον Σεπτέμβριο, όταν έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δέσμευσε τις ενισχύσεις εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τι έκανε αυτό το τρίμηνο το επιτελικό κράτος; Τα… έξυνε με γκασμά κατά το κοινώς λεγόμενο!

Καμία κίνηση, καμία πρωτοβουλία, κανένας σχεδιασμός. Αφέθηκε ο κόμπος να φτάσει στο χτένι, και ιδού τα αποτελέσματα…

Αν μάλιστα καταλήξουν τελικά στην απόφαση να εφαρμόσουν την «τεχνητή λύση» για τους κτηνοτρόφους τουλάχιστον, θα είναι η απόλυτη υποταγή σε πρακτικές που μέχρι χθες καταδίκαζαν. Αφού τις φόρτωναν σε προηγούμενους από αυτούς…

«Αχάριστοι» στα μπλόκα

Ασε δε το άλλο. Εδωσαν χθες στοιχεία στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία, οι θεσσαλοί αγρότες, κακώς βρίσκονται στα μπλόκα και διαμαρτύρονται. Επρεπε να κάθονται στο σπίτι τους, δίπλα στο τζάκι, αγκαλιά στην πολυθρόνα! Διότι η κυβερνησάρα μας, τους έχει δώσει σχεδόν μισό δισ. αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστησαν πριν από δύο χρόνια από τον Daniel!!

Ερώτηση: γιατί δεν πάτε στο μπλόκο της Βιοκαρπέτ, να παρουσιάσετε τα στοιχεία αυτά; Να τους κάνετε σκόνη τους… αχάριστους, που τους «χρυσώσατε», κι αυτοί αντί να λένε κι ευχαριστώ που τους σκέφτεστε τόσο, πήραν τα τρακτέρ και έκλεισαν τους δρόμους;

Για κάντε μια βόλτα, να δούμε…