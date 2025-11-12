Άρθρο για την πρόταση και τις συγκεκριμένες ενέργειες που εισηγήθηκε στα όργανα του ΠΑΣΟΚ «για να δρομολογήσουμε ένα πραγματικό Συνέδριο Αναγέννησης της παράταξης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την «έκρηξη δημοκρατίας» στο ίδιο μας το κόμμα, από τώρα» ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Στο άρθρο υπογραμμίζει πως στην Ελλάδα «η απάντηση στα προβλήματα της Δημοκρατίας σήμερα δεν είναι λιγότερη Δημοκρατία, αλλά περισσότερη και ουσιαστικότερη. Για να γίνει παράδειγμα του άλλου δρόμου το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει, με τις πολιτικές του αποφάσεις σήμερα, να σηματοδοτήσει τον τρόπο που θα κυβερνήσει αύριο…Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να οδηγήσει την χώρα σε μια «έκρηξη δημοκρατίας», με ένα σαρωτικό μήνυμα αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης και θεσμικότητας ώστε να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τότε θα πρέπει να το κάνει πρώτο στη δική του λειτουργία».

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (11/11), ο κ. Γερουλάνος, όταν ερωτήθηκε (Action24) αν υπάρχει «έκρηξη δημοκρατίας» στο κόμμα απάντησε «όχι»: «Έκρηξη δημοκρατίας σημαίνει ότι από εκεί που είσαι κανείς ένα τεράστιο βήμα μπροστά (…) Ένα συνέδριο σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό σου, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση, πώς ακούς την κοινωνία».

Ολόκληρο το άρθρο του Παύλου Γερουλάνου έχει ως εξής:

Το ΠΑΣΟΚ ως παράδειγμα διακυβέρνησης

Διαχρονικό ζητούμενο στη Δημοκρατία είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη στο πολιτικό σύστημα. Αποτελεί θεμέλιο της λειτουργίας του, διότι νομιμοποιεί τις πολιτικές αποφάσεις. Οι κρίσεις που βιώνουν σήμερα οι δυτικές δημοκρατίες, είτε από την θηριώδη αποχή των ψηφοφόρων, όπως στην Ελλάδα, είτε από την επιλογή εξωσυστημικών κομμάτων, εκφράζει τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης του πολίτη στη Δημοκρατία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και στην Ελλάδα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι και στις περισσότερες χώρες που μέχρι πρόσφατα είχαν ισχυρές δημοκρατίες, η αντίδραση του πολιτικού συστήματος απέναντι στους πολίτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους είναι η περαιτέρω απαξίωση θεσμών ή η συρρίκνωση δημοκρατικών διαδικασιών, με την ελπίδα να διακόψουν την επέλαση κομμάτων που τους ενοχλούν. Είναι λάθος, θα έπρεπε να κάνουν το αντίθετο. Η απάντηση στα προβλήματα της Δημοκρατίας σήμερα δεν είναι λιγότερη Δημοκρατία, αλλά περισσότερη και ουσιαστικότερη. Για να γίνει παράδειγμα του άλλου δρόμου το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει, με τις πολιτικές του αποφάσεις σήμερα, να σηματοδοτήσει τον τρόπο που θα κυβερνήσει αύριο.

Από τις τρεις κρίσεις που περνάει η χώρα, στους θεσμούς, στην αγορά και στην εξωτερική πολιτική, θεμελιακή είναι η κρίση στους θεσμούς διότι ακυρώνει κάθε πολιτική νομιμοποίηση. Και είναι η μόνη κρίση για την οποία το ΠΑΣΟΚ, με τις πολιτικές του πράξεις, μπορεί να πείσει από τώρα την κοινωνία ότι εννοεί κάθε τι που λέει. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να οδηγήσει την χώρα σε μια «έκρηξη δημοκρατίας», με ένα σαρωτικό μήνυμα αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης και θεσμικότητας ώστε να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τότε θα πρέπει να το κάνει πρώτο στη δική του λειτουργία. Μόνο έτσι θα αποδείξουμε σε όλους ότι εμείς βάζουμε στην ουσία, στην πράξη, τον πολίτη πρώτο στις προτεραιότητες μας. Και θα αναδείξει ότι αντιλαμβανόμαστε πως οι νέες προκλήσεις δεν απαιτούν συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια λίγων, αλλά τη ριζική αποσυγκέντρωσή της, με την δημοκρατία να φτάνει σε κάθε πολίτη. Πρώτα στο κόμμα, μετά στην κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, εισηγήθηκα στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, να δρομολογήσουμε ένα πραγματικό Συνέδριο Αναγέννησης της παράταξης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την «έκρηξη δημοκρατίας» στο ίδιο μας το κόμμα, από τώρα:

1. Με ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο, που θα δώσει και τη δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για ζητήματα που απασχολούν το κόμμα και θα μας βοηθήσουν να συναποφασίσουμε με τη βάση μας όταν το ΠΑΣΟΚ το έχει ανάγκη.

2. Με αξιοποίηση κάθε νυν και πρώην αιρετού στελέχους μας: οι βουλευτές, δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, τα εκλεγμένα μέλη συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, αιρετοί που έχουν εκπροσωπήσει τις ιδέες μας σε σχολεία και πανεπιστήμια, εφόσον πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ και θέλουν να βοηθήσουν, πρέπει να καλεστούν σε αυτό το Συνέδριο. Γιατί; Διότι είναι συνδεδεμένοι με την κοινωνία όπως κανένας άλλος. Αποτελούν δύναμη κοινωνικής νομιμοποίησης.

3. Με ανοικτό δημοκρατικό προσκλητήριο σε κάθε προοδευτικό πολίτη, ό,τι κι αν ψήφισαν στο παρελθόν, από την Αριστερά και το Κέντρο, μέχρι τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη. Με στοχευμένα μηνύματα ειδικά προς τους 1,5 εκατομμύριο πολίτες που έχουν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και σήμερα απέχουν.

4. Με σύγχρονη λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων και των οργανώσεων ώστε να υποστηρίξουν τη δημοκρατία και την επικοινωνία του κόμματος. Όργανα με συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και λογοδοσία.

Με τέτοιες ριζικές αλλαγές θα υποστηρίξουμε με αξιοπιστία πως ό,τι λέμε το εννοούμε. Και θα αναδείξουμε σύγχρονα εργαλεία στο κόμμα που αύριο θα επιτρέψουν σε μέρη ή το σύνολο του Ελληνικού λαού να συναποφασίζει και να ελέγχει κάθε βαθμίδα του πολιτικού συστήματος.

Εξίσου σημαντικό, σε ένα συνέδριο Αναγέννησης και Δημοκρατίας είναι να θέσουμε και να επιλύσουμε ζητήματα που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον από την πολιτική και την κοινωνία. Διότι τα θέματα που θα επιλυθούν στο συνέδριο θα πάψουν να είναι πηγές δημόσιας πολυφωνίας.

α) Πρώτον, θέματα που θα έρθουν στο προσκήνιο από τη Συνταγματική Αναθεώρηση: από την ευθύνη των Υπουργών και του Πρωθυπουργού, τη Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές και την Αυτοδιοίκηση, μέχρι τις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας και το άρθρο 16. Οφείλουμε να τα βάλουμε πρώτοι εμείς στο τραπέζι, με ολοκληρωμένες εισηγήσεις και ψηφοφορίες, ώστε ο διάλογος στο συνέδριο να είναι ζωντανός και τα αποτελέσματα δεσμευτικά.

β) Δεύτερον, πρόταση για τον εκλογικό νόμο, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τον ρόλο του βουλευτή. Μια «έκρηξη δημοκρατίας» θα πρέπει να αποτυπώνεται στο Κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Μετά από 6 χρόνια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η Συντήρηση έχει αναδείξει το πραγματικό, διαχρονικό της πρόσωπο και το Κοινοβούλιο μας ασθμαίνει. Μαζί του και η Δημοκρατία μας.

γ) Τρίτον, κείμενο θέσεων το οποίο να συνδέσει το όραμα του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του προέδρου στην τελευταία ΔΕΘ. Θέσεις που αντανακλούν μια σύγχρονη και ριζοσπαστική άποψη για τη λειτουργία του κράτους, κάθε πτυχή του κοινωνικού κράτους και την ανάπτυξη. Κάθε σύνεδρος πρέπει να φύγει από το συνέδριο έχοντας στα χέρια του ένα βιβλιαράκι με τις βασικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και πώς να τις υποστηρίξει.

Έχοντας ξεκάθαρη θέση για αυτά τα θέματα θα μπορούμε να κάνουμε εποικοδομητική συζήτηση και για τις κυβερνητικές συνεργασίες. Και αυτό πρέπει και μπορεί, με ολοκληρωμένη εισήγηση, να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Συνέδριο. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ, που θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στη χώρα και στον χώρο, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό. Προσωπικά, πιστεύω σε ένα ΠΑΣΟΚ που επιμένει σε αυτόνομη πορεία, αλλά είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, τους φορείς της, την κοινωνία των πολιτών, ακόμα και τάσεις και κόμματα, που ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες μας, για να συνθέσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα.

Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό, κάτι ειλικρινές. Να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το εφαρμόζουμε πρώτοι. Ένα τέτοιο συνέδριο Αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ θα στείλει αποφασιστικά προεκλογικά σήματα Αναγέννησης του χώρου και της χώρας.