Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε πολλά σημεία της χώρας εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, με τους κατά τόπους εισαγγελείς και τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Άνοιξαν οι παράδρομοι στον Μπράλο

Στον Μπράλο οι αγρότες που είναι στο μπλόκο του ομώνυμου κόμβου της εθνικής οδού, έκλεισαν συμβολικά για μία ώρα και τους παραδρόμους του αυτοκινητοδρόμου, κόβοντας κυριολεκτικά το οδικό δίκτυο της χώρας στα δύο. Στις 5:00 το απόγευμα οι διαδηλωτές αποχώρησαν από τους παραδρόμους και δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία από την Τροχαία, που βρισκόταν επί ποδός.

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου

Στον Βόλο μετά από ώρες κινητοποίησης αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, οι αγρότες που είχαν αποκλείσει την είσοδο του λιμανιού της πόλης, αποχώρησαν οργανωμένα και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στα μπλόκα της Νίκαιας και της Μικροθήβας. Παράλληλα, λύθηκε και ο αποκλεισμός του λιμανιού δια θαλάσσης από την πλευρά των αλιέων, οι οποίοι απέσυραν τα καΐκια τους από τον προβλήτα.

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας στο Αντίρριο

Στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας άνοιξαν τα διόδια από την πλευρά του Αντιρρίου για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα, ενώ μοίρασαν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα τους, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Την ίδια ώρα ωστόσο, επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε δυνάμεις της Αστυνομίας και αγρότες και κτηνοτρόφους της Αχαΐας που θέλησαν να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στα διόδια του Ρίου, με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών, προκειμένου να τους αποτρέψουν να προσεγγίσουν την γέφυρα. Τελικά οι διαδηλωτές επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Τα μπλόκα των αγροτών στη βόρεια Ελλάδα

Στη Δυτική Μακεδονία Παγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Στο μεταξύ, αναμένεται η απόφαση της γενικής συνέλευσης των αγροτών με τη συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα εργατικά σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τη γενική απεργία που προγραμματίζεται για την επόμενη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται, οι τοπικές δράσεις εντείνονται, ενώ δεν λείπουν και οι αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μετάβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, με τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων να κορυφώνεται.

Στο μεταξύ, η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο οποίος υπενθυμίζει ότι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα αποτελούν η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια, καθώς και οι απρόκλητες φθορές, δεν φαίνεται να επηρεάζει τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς δηλώνουν ότι «οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν».

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα, οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο μπλόκο.

«Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα. Συμπληρώνει μάλιστα, ότι «η χθεσινή αιφνιδιαστική μετάβαση στην έξοδο προς το αεροδρόμιο από τη Μουδανιών ήταν απλώς ένα μήνυμα, πως αν το θελήσουμε, μπορούμε».

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18:30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και αντιπροσωπεία τους αναμενόταν να μεταβεί σήμερα με τα τρακτέρ και οχήματά τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3 Δεκεμβρίου το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας. «Σήμερα θα μεταβούμε με τα τρακτέρ και αγροτικά μας οχήματα στο κτίριο του ΕΛΓΑ στην Βέροια, προκειμένου να επιδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας μας», δήλωσε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείεται και νέος συμβολικός αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών.

Σημειώνεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς αποκλείει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, καθώς η πόλη είναι αποκλεισμένη και λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας.

Μπλόκα έχουν στηθεί επίσης στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα» στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοι τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια», όπου συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18:00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στα μπλόκα της Πέλλας, αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση τον αποκλεισμό του τελωνείου Σκύδρας αύριο Πέμπτη (11/12) από το μεσημέρι και για μερικές ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και στην Ανατολική Μακεδονία

Στην Δράμα, αγρότες έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Στις Σέρρες συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.