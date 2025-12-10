Η Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα σχηματίζει δικογραφίες για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, με αφορμή τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι δικογραφίες σχετίζονται με περίπου εννέα σημεία αποκλεισμών στην περιοχή. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, ενημερώνονται οι κατά τόπους αρμόδιοι εισαγγελείς για την πορεία των υποθέσεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικογραφίες θα αποσταλούν στις εισαγγελίες για τα περαιτέρω.