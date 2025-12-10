Σε νέο αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου διάρκειας μίας ώρας προχώρησαν οι αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στην περιοχή, αποκλείοντας αυτή τη φορά ακόμη και τους παράδρομους.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, ακινητοποιώντας οχήματα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου. Τα μέτρα αφορούν τόσο τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Λαμία όσο και εκείνα που επιστρέφουν προς την πρωτεύουσα από περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται επίσης για τα οχήματα που κατευθύνονται προς Άμφισσα, Ρίο ή Αντίρριο, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αποκλεισμός στον κόμβο του Μπράλου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα.