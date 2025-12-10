Αποκλεισμένο παραμένει το λιμάνι του Βόλου, καθώς αγρότες από τρία μπλόκα της Θεσσαλίας έχουν περικυκλώσει την περιοχή, ενώ αλιείς της Μαγνησίας έχουν παρατάξει τα σκάφη τους, αποκλείοντας και την πρόσβαση από τη θάλασσα. Ωστόσο, με εισαγγελική παρέμβαση δίνεται στους αγρότες του Βόλου προθεσμία έως τις 13:00 για να ανοίξουν το λιμάνι.

Νωρίτερα, οι διαμαρτυρόμενοι κάλεσαν τον πρωθυπουργό να μεταβεί επιτόπου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να έρθει εδώ να δει τι γίνεται, να μας μαζέψει και να λύσει τα προβλήματα, όπως τότε μάζευε τους αγρότες στις μπάλες άχυρα και καθόταν και τους έλεγε για το επιτελικό κράτος».

Άλλος αγρότης, απευθυνόμενος στο πλήθος, τόνισε με έμφαση: «Είμαστε εμείς που τον ψηφίσαμε», εκφράζοντας την απογοήτευση και την αγανάκτηση των παραγωγών για την καθυστέρηση στην επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στο λιμάνι.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Βόλο και παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, οι οποίοι βρέθηκαν στην είσοδο του επιβατικού λιμανιού, αντικρίζοντας κλειστές πύλες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Σύμφωνα με εικόνες του drone του Orange Press Agency, αποτυπώνεται η παράταξη των αγροτών και των αλιέων, καθώς και οι θέσεις όπου έχουν «στρατοπεδεύσει» δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει τις «κλούβες» των ΜΑΤ περιμετρικά του λιμένα, ενισχύοντας την ασφάλεια στην περιοχή και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.