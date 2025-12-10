Ο Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε ότι η συνάντηση της κυβέρνησης με τους αγρότες θα πραγματοποιηθεί μόλις οριστεί αντιπροσωπεία από την πλευρά τους. Μιλώντας στο Action24, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τον σεβασμό της κυβέρνησης στα αιτήματα των παραγωγών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι καταδικάζει κάθε παραβατική συμπεριφορά που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι τα μπλόκα προκαλούν προβλήματα στην κοινωνία και επηρεάζουν την αγορά των Χριστουγέννων. Κάλεσε τους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, ώστε να προχωρήσει άμεσα ο διάλογος με την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση θα γίνει την επόμενη κιόλας ημέρα μετά τον ορισμό των εκπροσώπων, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εφόσον υπάρχει σαφής ατζέντα αιτημάτων.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία, με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τους δράστες «τραμπούκους και εγκληματίες». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ανεκδιήγητες» τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων που, όπως είπε, στηρίζουν τέτοιες ενέργειες.