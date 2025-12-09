Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας αγωνία για το μέλλον και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και των ίδιων, καθώς όπως λένε, η συντριπτική τους πλειοψηφία που δεν έχει εμπλακεί σε επιδοτήσεις τύπου… ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Η εκπομπή Live News του MEGA απευθύνθηκε σε λογιστές της επαρχίας, οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από τον οποιοδήποτε τα έσοδα και τα έξοδα των μικρομεσαίων παραγωγών, με τα στοιχεία να μαρτυρούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και για τις οποίες έχουν βγει στους δρόμους, ζητώντας λύσεις.

Ενδεικτικά λοιπόν ο προϋπολογισμός ενός μικρομεσαίου αγρότη που καλλιεργεί 100 στρέμματα καλαμπόκι ή σιτάρι και έχει και 20 στρέμματα ελιές, έχει ως εξής:

Τα έσοδά του

Επιδοτήσεις: 4.450 ευρώ

Πωλήσεις προϊόντων: 10.000 ευρώ

Σύνολο: 14.500 ευρώ

Τα έξοδά του

Εισφορές ΕΦΚΑ: 1.750 ευρώ

Εισφορά ΕΛΓΑ: 500 ευρώ

Αρδευτικά: 2.000 ευρώ

Ασφάλεια αγροτικού: 300 ευρώ

Καύσιμα / Λιπάσματα / Σπόροι / Γεωπόνος / Λογιστής: 6.000 ευρώ

Σύνολο: 10.550 ευρώ

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι ο μέσος όρος των χρημάτων που μένει στην τσέπη ενός μικρομεσαίου αγρότη, ανέρχεται στα 3.950 ευρώ. Μάλιστα, αυτοί οι υπολογισμοί αφορούν αγρότες με ιδιόκτητες εκτάσεις, καθώς εάν πληρώνουν και ενοίκια για τις εκτάσεις που καλλιεργούν, τα λεφτά που τους μένουν είναι ακόμη λιγότερα.

Στο ερώτημα «και πώς ζουν», οι ίδιοι οι λογιστές απαντούν, ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κάνουν και κάποια άλλη δουλειά ή δουλειές, για να έχουν ένα έξτρα εισόδημα και να ζήσουν τις οικογένειές τους.