Οι αγρότες στη Λαμία προχώρησαν σήμερα σε νέα κινητοποίηση, κλείνοντας στις 14:00 για μία ώρα όχι μόνο την εθνική οδό στον κόμβο του Μπράλου, αλλά και όλους τους παράδρομους, εντείνοντας έτσι τις διαμαρτυρίες τους. Με τον αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων, όπως και την προηγούμενη ημέρα, η χώρα ουσιαστικά χωρίζεται στα δύο, καθώς η κυκλοφορία μεταξύ Βορρά και Νότου διακόπτεται πλήρως.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, «μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των αγροτών θα κλείνουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι στον κόμβο του Μπράλου για μία ώρα, μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου». Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αγροτών, οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς τα περισσότερα οχήματα που κινούνται στους άξονες γύρω από τον Μπράλο ακινητοποιούνται σε διάφορα σημεία. Μετά την αποχώρηση των τρακτέρ από τα μπλόκα, περίπου μία ώρα αργότερα, οι οδηγοί θα μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους μέσω παρακαμπτηρίων οδών.