Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» επέστρεψαν στα σημεία κινητοποίησής τους το απόγευμα, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό της εξόδου προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Η αποχώρησή τους πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις τέσσερις το μεσημέρι, οπότε και αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, «θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι αν ήταν επιθυμία μας να κλείσουμε το αεροδρόμιο “Μακεδονία” και μπορούμε και θα το είχαμε κάνει».

Όπως πρόσθεσε, «οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ούτε και να υποστεί πλήγμα η εθνική μας οικονομία». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο πρωτογενής τομέας είναι στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε με τις κινητοποιήσεις μας».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 14:30, περίπου 30 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από το ίδιο μπλόκο έφτασαν στην έξοδο του αεροδρομίου και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό, ο οποίος διήρκεσε μέχρι τις 16:00. Στο σημείο παρευρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή εντάσεων.