Σε αποκλεισμό της εξόδου προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών προχώρησαν το μεσημέρι, λίγο μετά τις 14:30, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια».

Στο σημείο έχουν παραταχθεί περίπου 30 τρακτέρ και δεκάδες αγροτικά οχήματα, ενώ, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής τους, «ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η συγκεκριμένη μας κινητοποίηση».

Η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» πραγματοποιείται μόνο μέσω του Νέου Ρυσίου, καθώς η έξοδος παραμένει αποκλεισμένη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.