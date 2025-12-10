Αγρότες από όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται στον Βόλο σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουν το λιμάνι. Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω Reuters που κάνουν live μετάδοση από το σημείο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στο λιμάνι.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Βόλο και παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, οι οποίοι βρέθηκαν στην είσοδο του επιβατικού λιμανιού, αντικρίζοντας κλειστές πύλες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Παράλληλα, οι αλιείς ετοιμάζονται να προχωρήσουν και σε θαλάσσιο αποκλεισμό ενώ ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, την πρόθεση των αγροτών να διαδηλώσουν ειρηνικά στο λιμάνι του Βόλου γνωστοποίησε πριν από λίγη ώρα η Συντονιστική Επιτροπή από το Μπλόκο Μικροθηβών στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Στυλιανό Μπιλιάλη, ζητώντας να απομακρυνθούν οι κλούβες των ΜΑΤ από το σημείο.

Μιλώντας εκ μέρους της ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος τόνισε ότι «έχουμε μαζί μας πολύ κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «δεν έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε προβλήματα».

Από την πλευρά του ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας τόνισε ότι «είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Και εμείς δεν έχουν πρόθεση να δημιουργηθούν προβλήματα. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες οδηγίες που ακολουθούμε και οφείλουμε να προστατέψουμε τις βασικές υποδομές », είπε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση που θα κρατήσει η Αστυνομία μετά και την εξέλιξη με την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας σε τέσσερα κομβικά σημεία

Αποκλεισμένη παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας σε τέσσερα κομβικά σημεία, καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Τα μπλόκα έχουν στηθεί σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη τις τελευταίες ημέρες, με πλήρες κλείσιμο των δρόμων για μία ώρα κάθε απόγευμα.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στην Αταλάντη, όπου ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω του βοηθητικού δικτύου για περίπου 10 χιλιόμετρα, από το 138ο έως το 148ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ. Η τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας και στα δύο ρεύματα.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις ενισχύονται με νέα τρακτέρ, ενώ χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι. Η παρουσία τους αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα χρειάζεται να διανύσουν περίπου 50 χιλιόμετρα μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, προκειμένου να παρακάμψουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Αντίστοιχα, για όσους κατευθύνονται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα καλύπτονται μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας. Όπως αναφέρει η αστυνομία, στο 75ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, στη Ριτσώνα, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα. Από εκεί, οι οδηγοί κινούνται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χιλιόμετρο, λίγο πριν από τη Λαμία.

Ενίσχυση των κινητοποιήσεων στην Εύβοια

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας–Αιδηψού, καθώς και στην Ιστιαία. Οι αγρότες της περιοχής δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα, Τετάρτη, στις 10.30 το πρωί, έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης παραμένουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενούς τομέα από τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου πέρασαν τη νύχτα στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν επ’ αόριστον τον αγώνα τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή των αγροτοκτηνοτρόφων αναμένεται να συνεδριάσει εντός της ημέρας, προκειμένου να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο παραμονής στο κτίριο ή μετακίνησης της διαμαρτυρίας σε άλλο σημείο της πόλης.

Στα μπλόκα οι αγρότες σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Στα μπλόκα των αγροτών που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, συνεχίζουν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατηρώντας σταθερή την παρουσία τους στους δρόμους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου κοντά στο Αγρίνιο. Η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για νέα κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Ναυπακτία, τη Δωρίδα, το Μεσολόγγι και τη Βόνιτσα παραμένουν επίσης στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό. Οι συγκεντρώσεις αυτές συνεχίζονται με αυξανόμενη συμμετοχή.

Στην Αχαΐα, τα μπλόκα έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, αλλά και στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του μπλόκου στην περιμετρική, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 (λιμάνι Πάτρας) και Οβρυάς, μέσω του τοπικού οδικού δικτύου, προκαλώντας καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση.

Στην Ηλεία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών, παραμένοντας σταθεροί στα αιτήματά τους για στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Εκατοντάδες τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες καθορίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων των αγροτών.

Σύμφωνα με το σύνολο των αιτημάτων που έχουν τεθεί πανελλαδικά και υιοθετούνται και από το μπλόκο της Νίκαιας, οι παραγωγοί ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, απαιτούν την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, διεκδικούν πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτονται στο 100% όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι. Ζητούν επίσης θέσπιση κατώτατων εγγυημένων τιμών στα προϊόντα τους, ώστε να μην πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής.

Παράλληλα, ενισχύονται καθημερινά τα υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών στη Δυτική Θεσσαλία, με επίκεντρο την Καρδίτσα – πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 – και τα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται τους αγρότες για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικές συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με συντονισμένες ενέργειες και πολύμορφες δράσεις τις επόμενες ημέρες.