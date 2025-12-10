Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, με τη συμμετοχή να ενισχύεται καθημερινά. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης–Καστοριάς.

Στο σημείο, οι αγρότες διανέμουν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ σήμερα στις 16.00 θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση με τη συμμετοχή και άλλων εργατικών σωματείων της περιοχής. Εκεί θα ληφθούν αποφάσεις για τη συμμετοχή στη γενική απεργία της 16ης Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας από τις 10 το πρωί, ενώ στη γενική τους συνέλευση θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις.

Τα μπλόκα στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία

Στην Κεντρική Μακεδονία, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται με εντατικοποίηση των δράσεων και αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις. Οι αγρότες προετοιμάζονται για μετάβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ εξετάζονται και αποκλεισμοί σε κρίσιμες υποδομές όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου και το κτίριο της Περιφέρειας.

Η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος υπενθυμίζει ότι η διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και οι φθορές αποτελούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, δεν φαίνεται να αποτρέπει τις κινητοποιήσεις. Οι αγρότες δηλώνουν πως «οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν».

Στα «Πράσινα Φανάρια» παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ, με αστυνομικά οχήματα να εμποδίζουν τη μετάβαση προς τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία». «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο ούτε έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής, προσθέτοντας πως η αιφνιδιαστική μετάβαση στην έξοδο προς το αεροδρόμιο ήταν «ένα μήνυμα πως, αν το θελήσουμε, μπορούμε».

Στον κόμβο Δερβενίου, αγρότες του δήμου Λαγκαδά ετοιμάζονται για συμβολικό αποκλεισμό μιας ώρας, ενώ στα διόδια Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα. Για σήμερα προγραμματίζεται δίωρος αποκλεισμός του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη από τις 18.30, ανάλογα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Αντίστοιχη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί και στη Χαλκηδόνα, όπου αγρότες από την Πέλλα ενισχύουν το μπλόκο. Στη Νικήτη Χαλκιδικής, μελισσοκόμοι και αγρότες της περιοχής θα μεταβούν με τα οχήματά τους στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στον Πολύγυρο για να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Η κατάσταση σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Από τις 3 Δεκεμβρίου, αγρότες της Αλεξάνδρειας έχουν αποκλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Βέροια επί της Εγνατίας Οδού, στον κόμβο Νησελίου, αφήνοντας ανοικτή δίοδο μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο βρίσκονται και παραγωγοί από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Στον κόμβο Κουλούρας, οι αγρότες σχεδιάζουν νέο συμβολικό αποκλεισμό δύο ωρών. «Σήμερα θα μεταβούμε με τα τρακτέρ μας στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια για να επιδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου αποκλεισμού.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, αλλά και στη θέση «Αλυσίδα» στη διασταύρωση της Δροσιάς. Στη Σκύδρα, την Αριδαία και την Έδεσσα συνεχίζονται οι αποκλεισμοί, με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται μέσα από τις πόλεις. Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν τον αποκλεισμό του τελωνείου Σκύδρας αύριο από το μεσημέρι.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου πραγματοποιούν συμβολικούς αποκλεισμούς στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Κατερίνης, ενώ αγρότες του δήμου Δίου–Ολύμπου έχουν παραταχθεί στον κόμβο Βαρικού.

Κινητοποιήσεις σε Δράμα, Καβάλα και Σέρρες

Στη Δράμα, αγρότες προχωρούν σε τετράωρο αποκλεισμό από τη μία το μεσημέρι στη διασταύρωση Κοκκινογείων–Προσοτσάνης, σημείο που συνδέει τους οικισμούς της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την πόλη της Δράμας.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η διέλευση των οχημάτων γίνεται μόνο μέσω παρακαμπτηρίων οδών.