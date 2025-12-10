Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν και σήμερα τους πολύωρους αποκλεισμούς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι αποκλεισμοί πραγματοποιούνται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της χώρας και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων συνοδεύονται από ολοένα περισσότερες προτάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ παράλληλα προκύπτουν νέες τοπικές δράσεις. Οι συντονιστικές επιτροπές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους και με τα υπόλοιπα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να κινηθούν συντονισμένα στις ενέργειες που σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος υπενθύμισε ότι εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και οι απρόκλητες φθορές, εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων στα τέσσερα τελωνεία δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Δεν μας πτοεί τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά τις κινητοποιήσεις μας και κλιμακώνουμε».

Αποκλεισμοί σε Ευζώνους, Προμαχώνα και Εξοχή

Στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε τετράωρο αποκλεισμό έως τις 16.00, ενώ θα επαναλάβουν τη δράση τους από τις 18.00 έως τις 22.00. Η γενική συνέλευση του μπλόκου εξετάζει επιπλέον ενέργειες, όπως η μετάβαση στα γραφεία εκλεγμένων βουλευτών για επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας.

Το μπλόκο των Ευζώνων, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συγκεντρώνει παραγωγούς από τον δήμο Παιονίας, τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά το στηρίζουν και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων.

Στον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχωρούν σε οκτάωρο αποκλεισμό έως τις 20.00, ο οποίος αφορά μόνο τα φορτηγά. Η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Το σημείο ενισχύεται συνεχώς από οδηγούς φορτηγών και μέλη εργατικών σωματείων.

Αντίστοιχα, σε οκτάωρο αποκλεισμό έως τις 20.00 προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα. Το μπλόκο έχει στηθεί 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών, ενώ τα επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων.

Στήριξη και νέες δράσεις

Θετική ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου για στήριξη του αγώνα. Στο σημείο βρέθηκαν χθες μαθητές, καταστηματάρχες, δικηγόροι και γιατροί, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

Παράλληλα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, συνεχίζουν και σήμερα τον τετράωρο αποκλεισμό από τις 10 το πρωί. Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή, «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο σημείο».