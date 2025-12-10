Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για το αγροτικό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις πληρωμές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί προς αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και για εκείνες που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα.

Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι έως το τέλος του έτους θα έχει γίνει μια σειρά από καταβολές που εκκρεμούν ή εχουν καθυστερήσει – λόγω των διασταυρωτικών ελέγχων στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις επικείμενες καταβολές είναι και το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης του 2025 με την προκαταβολή που δόθηκε προ ημερών να αφήνει και αυτή αρκετούς παραπονεμένους.

Στο Μαξίμου υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και τα ποσά, ώστε να υπάρχει προετοιμασία και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτακη μπροστά στο ενδεχόμενο προγραμματισμού δια ζώσης συζήτησης με αγρότες – κτηνοτρόφους, εφόσον προσδιοριστεί συγκεκριμένη αντιπροσωπεία και συγκεκριμένα «όχι μαξιμαλιστικά» αιτήματα.

Π. Μαρινάκης: Είναι απολύτως σεβαστά τα αιτήματα κάθε κλάδου, αλλά δεν πρέπει οι διεκδικήσεις να στρέφονται ενάντια στην υπόλοιπη κοινωνία

Συνάντηση σε υψηλό επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες μόλις οι τελευταίοι ορίσουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση προανήγγειλε μέσω του Action 24, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, πάντως, επεσήμανε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν προβλήματα τόσο στις συγκοινωνίες, όσο και στην οικονομική δραστηριότητα.

«Ναι στον διάλογο, ναι στην ικανοποίηση αιτημάτων χωρίς να δημιουργείται ζήτημα για τη χώρα και την οικονομία της και τους υπόλοιπους πολίτες, όχι δηλαδή με υπερβολές προηγούμενων δεκαετιών. Ναι σε όλα αυτά, αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες όχι μόνο στους αγρότες, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε πολίτη όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας».

Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία, με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τους δράστες «τραμπούκους και εγκληματίες». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ανεκδιήγητες» τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων που, όπως είπε, στηρίζουν τέτοιες ενέργειες.